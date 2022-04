Ανγκόλα: «Όλη η δόξα στον Θεό»

Ο Μπράιαν Ανγκόλα θα επιστρέψει στις προπονήσεις της ΑΕΚ και έδειξε την πίστη του στον Θεό.

Eυχάριστα νέα για έναν παίκτη που δοκιμάστηκε πολύ το τελευταίο διάστημα. Ο Μπράιαν Ανγκόλα θα επιστρέψει στις προπονήσεις της ΑΕΚ μετά από περίπου 2.5 μήνες, γεμίζοντας με αισιοδοξία τος ανθρώπους του συλλόγου. Ο Κολομβιανός που είχε αναφερθεί στην περιπέτεια υγείας του με την μυοκαρδίτιδα ως επιπλοκή του κορονοϊού, πλέον νιώθει πολύ καλύτερα και στην Ένωση περιμένουν τη στιγμή που θα τον δουν και πάλι σε επίσημο ματς να κάνει τα... μαγικά του.

Ο Ανγκόλα με ανάρτηση του στο twitter έδειξε την ανακούφιση του μετά από όλα όσα πέρασε και έδειξε την πίστη του στο Θεό. «Όλη η δόξα στον Θεό».

All the glory to the man above 👆🏾🙏🏾..!!