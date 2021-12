Ισραηλινά Μέσα: «Διαζύγιο ΑΕΚ με Δέδα»

Δημοσίευμα από το Ισραήλ αναφέρει πως η ΑΕΚ και ο Στέφανος Δέδας δεν θα συνεχίσουν μαζί.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση της και με αφορμή το δημοσίευμα του Gazzetta, είχε τονίσει ότι ο Στέφανος Δέδας θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας έως 2023, όπως είχε επισημοποιηθεί από τις 29 Ιουνίου 2021.

Κάτι που αναφερόταν ξεκάθαρα και στο εν λόγω δημοσίευμα. Όμως νέο δημοσίευμα από το Ισραήλ αλλάζει και πάλι τα πράγματα και αναφέρει πως η «Βασίλισσα» και ο Έλληνας τεχνικός δεν θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί λόγω της οικονομικής κατάστασης στην ομάδα.

Αυτή τη στιγμή τίποτα δεν είναι δεδομένο, με την ΑΕΚ να έχει τοποθετηθεί επί του θέματος με την ανακοίνωση της προ ημερών.

Η Ένωση προετοιμάζεται και για τον αυριανό προημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδος (26/12) κόντρα στο Περιστέρι που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

AEK and coach Stefanos Dedas are expected to part ways due to the club's financial issues, according to sources