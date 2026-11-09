Ερυθρός Αστέρας - Σλόβαν Μπρατισλάβας 91-80: Την... καθάρισε και συνεχίζει στην κορυφή

Ερυθρός Αστέρας - Σλόβαν Μπρατισλάβας 91-80: Την... καθάρισε και συνεχίζει στην κορυφή

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Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 91-80 της Σλόβαν Μπρατισλάβας, έφτασε τις πέντε νίκες σε έξι αγωνιστικές και παραμένει στην πρώτη θέση του Α’ ομίλου μαζί με την Μπουντούτσνοστ.

Σταθερά σε τροχιά κορυφής βρίσκεται ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στη φετινή του πορεία στην ABA League. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εντός έδρας της Σλόβαν Μπρατισλάβας με 91-80, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 5-1.

Η αναμέτρηση είχε γρήγορο τέμπο από το ξεκίνημά της, με τον Κράμερ να δίνει τον τόνο για τους γηπεδούχους, σημειώνοντας 10 πόντους ήδη στην πρώτη περίοδο. Η Σλόβαν, πάντως, δεν επέτρεψε στον αντίπαλό της να ξεφύγει από νωρίς και παρέμεινε κοντά στο σκορ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Ο Ερυθρός Αστέρας ανέβασε την ένταση στην τρίτη περίοδο, βρήκε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση και κατάφερε να αποκτήσει τον έλεγχο, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτησή του.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 18 πόντους, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο σε ένα ακόμη αποτέλεσμα που τη διατηρεί στην κορυφή του ομίλου. Εκεί όπου συγκατοικεί με την Μπουντούτσνοστ, με αμφότερες να έχουν απολογισμό 5-1.

Tα δεκάλεπτα: 29-28, 51-46, 72-60, 91-80

 

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