Ο Ερυθρός Αστέρας έστησε πραγματικό πάρτι στην «Beogradska Arena» καθώς έκανε... φύλλο και φτερό την Μπάγερν Μονάχου με 103-73. Έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων για τους Σέρβους.

Με το απόλυτο 2/2 έκλεισε την διπλή αγωνιστική Ερυθρός Αστέρας καθώς μετά την 100άρα στην Μακάμπι, ακολούθησε και η... 103άρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο ήταν άκρως απολαυστική και στο παιχνίδι με τους Βαυαρούς, τους οποίους και συνέτριψαν με 30 πόντους διαφορά έχοντας έξι «διψήφιους» παίκτες.

Ο Μονέκε με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα και 29 βαθμούς στο PIR ήταν εκείνος που οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ οι Νουόρα και Κάρτερ πρόσθεσαν από 14 πόντους ο καθένας.

Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου: Ο αγώνας

Ένα επιμέρους σκορ 12-3 στην πρώτη περίοδο του αγώνα ήταν αρκετό για τον Ερυθρό Αστέρα να κάνει ένα μίνι-ξέσπασμα, να πάρει το μομέντουμ και να μετατρέψει το7-8 υπέρ της Μπάγερν σε 19-11 λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου (19-15). Λίγο-πολύ είχε αρχίσει να μπαίνει και το νερό στο αυλάκι για την σερβική ομάδα, η οποία συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, ούσα άκρως αποτελεσματική και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Κολόκο ήταν η αποκάλυψη του Ερυθρού Αστέρα έχοντας μοιράσει 5 τάπες (!) στο πρώτο μισό του αγώνα και έχοντας πετύχει μάλιστα 12 πόντους με 4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 1/1 βολή σε κάτι λιγότερο από 11 λεπτά στο παρκέ. Ουσιαστικά ήταν και ο παίκτης-κλειδί προκειμένου να πάρουν διαφορά οι γηπεδούχοι και να κλείσουν το ημίχρονο στο +17 (48-31) έχοντας πάρει και 11 πόντους από τον Τσίμα Μονέκε.

Οι Λούτσιτς και Νόρις είχαν από 8 πόντους ο καθένας ωστόσο δεν μπόρεσε η Μπάγερν να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ερυθρού Αστέρα. Το σκηνικό έμεινε ίδιο και απαράλλακτο και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Ερυθρό Αστέρα να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του παρκέ. Ο δείκτης του σκορ είχε σταθεροποιηθεί πάνω από τους 20 πόντους διαφορά, με τους Νουόρα και Οτζελέγιε να μπαίνουν από τη πλευρά τους στην εξίσωση και να και να συμπληρώνουν ιδανικά τους Κολόκο και Μονέκε.

Η 3η περίοδος έκλεισε στο +25 (79-54) για την σερβική ομάδα ενώ έφτασε και στο +30 (93-63) πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Άλλωστε η διαφορά και η έκταση του σκορ αποτύπωνε στο 100% την εικόνα των δύο ομάδων στην «Beogradska Arena».

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-31, 79-54, 103-73.

CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE (Coach: Ibon Navarro) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 95 C. MONEKE * 19:55 15 3/4 2/5 3/3 55.6% 3 3 6 0 1 0 0 0 3 +14 20 35 C. KOLOKO * 13:42 12 4/5 1/1 1/1 83.3% 2 0 2 1 0 2 5 3 1 +15 20 11 T. CARTER * 21:50 14 1/2 4/6 0/0 62.5% 1 1 2 1 0 0 0 2 1 +19 12 33 J. NWORA * 20:06 14 3/6 2/4 2/2 50.0% 1 2 3 2 0 0 0 1 1 +11 15 1 C. JONES * 15:28 6 3/5 0/3 0/0 37.5% 0 3 3 4 2 0 0 0 2 +7 8 BENCH 3 N. WEILER-BABB 20:34 2 0/0 0/2 2/2 0.0% 0 2 2 9 0 2 0 2 1 +12 14 37 S. OJELEYE 20:14 12 4/6 1/3 1/1 55.6% 1 1 2 1 0 0 0 1 3 +2 12 44 D. KRAMER 15:39 10 2/2 2/3 0/0 80.0% 2 2 4 0 0 1 0 3 0 +9 11 6 J. BUTLER 14:36 9 0/2 3/5 0/0 42.9% 0 2 2 2 1 0 0 1 1 +6 8 7 D. DAVIDOVAC 12:05 5 2/2 0/0 1/2 100.0% 0 3 3 0 1 1 0 2 2 +12 8 13 O. DOBRIC 11:47 2 1/2 0/1 0/0 33.3% 1 1 2 0 0 1 0 1 0 +15 3 0 J. MOTLEY 14:04 2 1/3 0/1 0/2 25.0% 0 3 3 0 2 0 0 3 1 +-4 -4 TEAM TOTALS 103 24/39 15/34 10/13 53.4% 13 26 39 22 7 7 5 20 18 - 142