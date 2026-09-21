Μαίνεται η κόντρα της διοίκησης της ABA League με τους διαιτητές που συμμετέχουν στην διοργάνωση και αξιώνουν σημαντική αύξηση των αποδοχών τους.

Στα... χαρακώματα είναι η διοίκηση της Αδριατικής Λίγκας (ABA League) με τους διαιτητές που συμμετέχουν στη διοργάνωση, καθώς υπάρχει μεγάλη διαφωνία στο θέμα των αποδοχών τους. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα η διοίκηση προκήρυξε διαγωνισμό και 40 αιτήσεις κατατέθηκαν για νέους διαιτητές. Είναι προφανές πως οι δυο πλευρές έχουν μεγάλη απόσταση, καθώς οι διαιτητές αξιώνουν σημαντικές αυξήσεις των αποδοχών τους.

Ο έμπειρος Ισπανός πρώην διαιτητής Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ Πέρεζ είναι ο νέος επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας και υπεύθυνος για τον ορισμό των διαιτητών στην Αδριατική Λίγκα (ABA League)

«Οι διαιτητές της ABA League προσπαθούν εδώ και χρόνια να δημιουργήσουν σοβαρή και εποικοδομητική επικοινωνία με την Λίγκα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας. Δυστυχώς, δεν υπάρχει πραγματικός διάλογος. Αντί για συνεργασία, συχνά δημιουργείται η εντύπωση ότι οι διαιτητές αποτελούν λιγότερο σημαντικό μέρος της διοργάνωσης, στους οποίους απλώς κοινοποιούνται οι αποφάσεις» ανέφεραν πρόσφατα οι διαιτητές εξηγώντας πως δεν θα κάνουν πίσω μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματα τους.

Στόχος τους όπως αναφέρουν δεν είναι η σύγκρουση, θέλουν μόνο να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και τη στάση απέναντι στους διαιτητές» συνέχιζε η ανακοίνωση.

«Η τρέχουσα αμοιβή στο πρωτάθλημα ABA 1 είναι 562,50 ευρώ μικτά ανά αγώνα, και στο πρωτάθλημα ABA 2 281,25 ευρώ μικτά, πράγμα που σημαίνει ότι το πραγματικό καθαρό ποσό είναι ακόμη σημαντικά χαμηλότερο. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια, επανειλημμένα δόθηκαν υποσχέσεις και ανακοινώσεις προς τους διαιτητές για αύξηση των αμοιβών, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Αυτός ακριβώς είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι υπάρχοντες διαιτητές αποφάσισαν να ανοίξουν το ζήτημα των όρων τους και να ζητήσουν να συζητηθούν επιτέλους σοβαρά» παρατήρησε.

Και κατέληξε: «Συγκριτικά, οι αμοιβές σε μεμονωμένα εθνικά πρωταθλήματα είναι περίπου 1.035 ευρώ στη Γαλλία, 1.071 ευρώ στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος, 1.338 ευρώ μεικτά στην Ιταλία και 870 ευρώ καθαρά στην Τουρκία. Στην Ισπανία, οι διαιτητές με την υψηλότερη κατάταξη έχουν συμβόλαιο αξίας περίπου 90.000 ευρώ ανά σεζόν, με επιπλέον 1.290 ευρώ μεικτά ανά αγώνα» κατέληξε.

Προφανώς γίνεται αντιληπτό πως οι διαιτητές ασκούν πίεση για να αυξηθούν οι αποδοχές τους, πράγμα που ακόμη δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.

+