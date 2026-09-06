Η ABA League ενισχύεται σημαντικά, καθώς τοποθετήθηκε επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας ο έμπειρος Ισπανός Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ Πέρεζ.

Σε αλλαγές προχώρησε στη δομή της η διοίκηση της ABA League, καθώς ο Ιμπραήμ Ερκάν διορίστηκε νέος διευθυντής της Λίγκας, αντικαθιστώντας τον Μίλιγια Βογίνοβιτς. Ωστόσο, η μεγάλη αλλαγή ήρθες στο κομμάτι της διαιτησίας, όπου ορίστηκε ο έμπειρος Ισπανός διαιτητής Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ Πέρεζ ως επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας. Οι αποφάσεις οριστικοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης της λίγκας στη Λιουμπλιάνα.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης της ABA League στη Λιουμπλιάνα, η οποία σηματοδότησε επίσημα την 25η επέτειο από την ίδρυση της διοργάνωσης, ελήφθησαν βασικές αποφάσεις για το προσωπικό που θα διαμορφώσουν το μέλλον του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά τον διορισμό του έμπειρου Ισπανού ρέφερι, το πρωτάθλημα σηματοδοτεί μια σαφή επιθυμία για μέγιστο επαγγελματισμό στην οργάνωση της διαιτησίας.

Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα της Mozzart Sport, ο Ισπανός Πέρεζ Πέρεζ, ο οποίος έχει εμπειρία σε περισσότερα από 800 παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα (Endesa League, ACB) και πάνω από 23 χρόνια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, υπέβαλε επίσημα αίτηση και κέρδισε τη θέση του επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας. Μάλιστα, η στόχευση του είναι να αναλύει και να καθοδηγεί τους διαιτητές συμβάλλοντας στην βελτίωση τους.