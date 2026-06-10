Παρτίζαν - Ντουμπάι BC 84-70: Έβγαλε αντίδραση και μείωσε

Παρτίζαν - Ντουμπάι BC 84-70: Έβγαλε αντίδραση και μείωσε

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Η Παρτίζαν επικράτησε της Ντουμπάι BC με 84-70 και μείωσε τη σειρά των τελικών της Aba Liga σε 2-1.

Νίκη... ανάσας για την Παρτίζαν, καθώς επικράτησε της Ντουμπάι BC με 84-70 στο Βελιγράδι και μείωσε τη σειρά των τελικών της Aba Liga σε 2-1.

Η ομάδα του Πενιαρόγια από το πρώτο λεπτό του αγώνα επέβαλε την κυριαρχία της, παίρνοντας διαφορά 13 πόντων στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (23-10, 10').

Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση και σκόραραν 24 πόντους στη δεύτερη περίοδο, ωστόσο το πρόβλημα στην άμυνα συνεχίστηκε. Μετά την ανάπαυλα, ο ρυθμός του αγώνα ήταν πεσμένος, όμως η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο και μπόρεσε να επικρατήσει στο τέλος με 84-70.

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Ο Μπρούνο Φερνάντο ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπέρτανς με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-10, 47-34, 67-55, 84-70

@Photo credits: x_partizanbc
     

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