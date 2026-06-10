Παρτίζαν - Ντουμπάι BC 84-70: Έβγαλε αντίδραση και μείωσε
Νίκη... ανάσας για την Παρτίζαν, καθώς επικράτησε της Ντουμπάι BC με 84-70 στο Βελιγράδι και μείωσε τη σειρά των τελικών της Aba Liga σε 2-1.
Η ομάδα του Πενιαρόγια από το πρώτο λεπτό του αγώνα επέβαλε την κυριαρχία της, παίρνοντας διαφορά 13 πόντων στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (23-10, 10').
Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση και σκόραραν 24 πόντους στη δεύτερη περίοδο, ωστόσο το πρόβλημα στην άμυνα συνεχίστηκε. Μετά την ανάπαυλα, ο ρυθμός του αγώνα ήταν πεσμένος, όμως η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο και μπόρεσε να επικρατήσει στο τέλος με 84-70.
DUANE WASHINGTON! 🔥🔥— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) June 10, 2026
A steal and a dunk on fast break! @PartizanBC | @dubaibasket #ABALiga | #AdmiralBetSlamDunk pic.twitter.com/YofeOKiTqu
Ο Μπρούνο Φερνάντο ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπέρτανς με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 23-10, 47-34, 67-55, 84-70
DUANE WASHINGTON! 🔥🔥— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) June 10, 2026
A steal and a dunk on fast break! @PartizanBC | @dubaibasket #ABALiga | #AdmiralBetSlamDunk pic.twitter.com/YofeOKiTqu
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