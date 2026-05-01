Ο Νίκολα Κάλινιτς άρπαξε τον πλέι μέικερ της Ζλάτιμπορ, ακινητοποιώντας τον με τα πόδια γύρω από τη μέση, τον σώριασε στο παρκέ και του έριξε γροθιές!

Ο αγώνας του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ, για τα προημιτελικά της σερβικής λίγκας, έφτανε στο τέλος της τρίτης περιόδου, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς άρπαξε τον αντίπαλό του με λαβή πάλης και του έριξε γροθιές!

Ο Ματέι Τσίμπεϊ επιχείρησε διείσδυση στο καλάθι του Ερυθρού Αστέρα, με τον Κάλινιτς να προσπαθεί να τον σταματήσει με σκληρό φάουλ. Οι δύο παίκτες έπεσαν στο παρκέ, με τον Κάλινιτς να τον ακινητοποιεί περνώντας τα πόδια του πίσω από τη μέση και, στη συνέχεια, να του ρίχνει γροθιές στο σώμα και στο κεφάλι!

Ακολούθησε απόλυτο χάος, με τον αγώνα να διακόπτεται για τουλάχιστον δέκα λεπτά, ενώ ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» ήρθε σε αντιπαράθεση με άλλους παίκτες της Ζλάτιμπορ.

