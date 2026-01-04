Μπόρακ Τσάτσακ-Παρτίζαν 91-106: Σούπερ Καλάθης, δεν έπαιξε και φεύγει ο Τζόουνς
Με τον Νικ Καλάθη να κάνει απίστευτα πράγματα στο παρκέ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να μην χρησιμοποιείται ούτε για ένα λεπτό η Παρτίζαν επιβλήθηκε (106-91) της Μπόρακ Τσάτσακ για την 13η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας (ABA League).
- Το αινιγματικό story του Τζόουνς για το μέλλον του: «Πρώτα "πρέπει να φύγεις", τώρα "πρέπει να μείνεις"»
Ο Αμερικανός σέντερ έμεινε καθηλωμένος στον πάγκο από τον Ζοάν Πενιαρόγια και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα πως τελειώνει ο χρόνος παραμονής του στο Βελιγράδι και ετοιμάζεται να ανοίξει πανιά για το... λιμάνι. Ο Ολυμπιακός και η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι οι ομάδες που ερίζουν για την απόκτηση του με την Ντουμπάι να έχει εμπλακεί αρχικά αλλά χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον για την απόκτηση του.
Ο ίδιος έχει φροντίσει να ξεκαθαρίσει πως θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό με τον χρόνο να τελειώνει, καθώς η 5η Ιανουαρίου είναι η τελευταία ημέρα, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί μετακίνηση αθλητή από μια ομάδα της Euroleague σε μια άλλη.
Οι ώρες που κυλάνε είναι καθοριστικές και αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα το θέμα, καθώς η Παρτίζαν μπορεί να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, αλλά το που θέλει να πάει ο αθλητής έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Από τη στιγμή που ο Αμερικανός σέντερ έχει αφήσει να εννοηθεί πως θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό οι ώρες που ακολουθούν είναι καθοριστικές για τη λήξη του σίριαλ της μετακίνησης του Ταϊρίκ Τζόουνς.
Αγωνιστικά, η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο με τον Νικ Καλάθη να πραγματοποιεί μεγαλειώδη εμφάνιση με 22 πόντους, έχοντας 7/7 τρίποντα ενώ μοίρασε και 9
ασίστ.
ΜΠΟΡΑΚ ΤΣΑΤΣΑΚ: Ράντοβιτς 9, Μπάλντουιν 7, Ραντούλοβιτς, Νίκολιτς 14, Γιόσιλο 15, Κούρσιτς 2, Φούντιτς 4, Όμπρενικ, Ουσκόκοβιτς 9, Κάραπιτς 19, Μανοΐλοβιτς 12.
ΠΑΡΤΙΖΑΝ: Μούρινεν, Οσετκόφσκι 15, Μαρίνκοβιτς 12, Μιχαήλοβιτς 2, Μπράουν 11, Πέιν 5, Μπόνγκα 10, Πάρκερ 17, Φερνάντο 12, Καλάθης 22 (7/7 τριπ., 9 ασίστ), Τζόουνς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.