Η Παρτίζαν ήταν κυριαρχική (106-91) απέναντι στην Μπόρακ Τσάτσακ στην γενέτειρα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Καλάθη να έχει 7/7 τρίποντα και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να μένει στον πάγκο.

Με τον Νικ Καλάθη να κάνει απίστευτα πράγματα στο παρκέ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να μην χρησιμοποιείται ούτε για ένα λεπτό η Παρτίζαν επιβλήθηκε (106-91) της Μπόρακ Τσάτσακ για την 13η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας (ABA League).

Ο Αμερικανός σέντερ έμεινε καθηλωμένος στον πάγκο από τον Ζοάν Πενιαρόγια και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα πως τελειώνει ο χρόνος παραμονής του στο Βελιγράδι και ετοιμάζεται να ανοίξει πανιά για το... λιμάνι. Ο Ολυμπιακός και η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι οι ομάδες που ερίζουν για την απόκτηση του με την Ντουμπάι να έχει εμπλακεί αρχικά αλλά χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον για την απόκτηση του.

Ο ίδιος έχει φροντίσει να ξεκαθαρίσει πως θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό με τον χρόνο να τελειώνει, καθώς η 5η Ιανουαρίου είναι η τελευταία ημέρα, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί μετακίνηση αθλητή από μια ομάδα της Euroleague σε μια άλλη.

Οι ώρες που κυλάνε είναι καθοριστικές και αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα το θέμα, καθώς η Παρτίζαν μπορεί να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, αλλά το που θέλει να πάει ο αθλητής έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Από τη στιγμή που ο Αμερικανός σέντερ έχει αφήσει να εννοηθεί πως θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό οι ώρες που ακολουθούν είναι καθοριστικές για τη λήξη του σίριαλ της μετακίνησης του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Αγωνιστικά, η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο με τον Νικ Καλάθη να πραγματοποιεί μεγαλειώδη εμφάνιση με 22 πόντους, έχοντας 7/7 τρίποντα ενώ μοίρασε και 9

ασίστ.

ΜΠΟΡΑΚ ΤΣΑΤΣΑΚ: Ράντοβιτς 9, Μπάλντουιν 7, Ραντούλοβιτς, Νίκολιτς 14, Γιόσιλο 15, Κούρσιτς 2, Φούντιτς 4, Όμπρενικ, Ουσκόκοβιτς 9, Κάραπιτς 19, Μανοΐλοβιτς 12.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ: Μούρινεν, Οσετκόφσκι 15, Μαρίνκοβιτς 12, Μιχαήλοβιτς 2, Μπράουν 11, Πέιν 5, Μπόνγκα 10, Πάρκερ 17, Φερνάντο 12, Καλάθης 22 (7/7 τριπ., 9 ασίστ), Τζόουνς.