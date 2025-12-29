Οπαδός της Παρτίζαν επιτέθηκε φραστικά σε Τζόουνς, Πάρκερ και Μπράουν μετά τη νίκη επί της Σπλιτ - Η αντίδραση των τριών Αμερικανών

Δεν είναι ήρεμα τα πράγματα στην Παρτίζαν και αυτό φάνηκε κόντρα στη Σπλιτ.

Tεταμένο είναι το κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες στην Παρτίζαν και μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ δύσκολη είναι και η κατάσταση με τον Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, ενώ στο κάδρο υπάρχει και η Ντουμπάι.

Στην αναμέτρηση κόντρα στη Σπλιτ, οπαδός της Παρτίζαν επιτέθηκε φραστικά σε Τζόουνς, Πάρκερ και Μπράουν. H κατάσταση δεν είναι σε καμιά περίπτωση ήρεμη.

Καζάνι που βράζει η Παρτίζαν.

Σε πολύ δύσκολη κατάσταση η ομάδα της Σερβίας και δεν συνέρχεται ούτε στη Euroleague. Τα αποτελέσματα είναι κάκιστα όσο και η εικόνα της ομάδας.

