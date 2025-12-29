Οπαδός της Παρτίζαν επιτέθηκε φραστικά σε Τζόουνς, Πάρκερ και Μπράουν μετά τη νίκη επί της Σπλιτ - Η αντίδραση των τριών Αμερικανών

Οπαδός της Παρτίζαν επιτέθηκε φραστικά σε Τζόουνς, Πάρκερ και Μπράουν μετά τη νίκη επί της Σπλιτ - Η αντίδραση των τριών Αμερικανών

Νίκος Καρφής
Τζόουνς - Μπαρτζωκας

bet365

Δεν είναι ήρεμα τα πράγματα στην Παρτίζαν και αυτό φάνηκε κόντρα στη Σπλιτ.

Tεταμένο είναι το κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες στην Παρτίζαν και μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ δύσκολη είναι και η κατάσταση με τον Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, ενώ στο κάδρο υπάρχει και η Ντουμπάι.

Στην αναμέτρηση κόντρα στη Σπλιτ, οπαδός της Παρτίζαν επιτέθηκε φραστικά σε Τζόουνς, Πάρκερ και Μπράουν. H κατάσταση δεν είναι σε καμιά περίπτωση ήρεμη.

Καζάνι που βράζει η Παρτίζαν.

Δείτε Επίσης

Τζόουνς: Ο παίκτης θέλει Ολυμπιακό, αλλά η Παρτίζαν ζητάει buy out και μιλάει με Ντουμπάι!
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτίζαν

Σε πολύ δύσκολη κατάσταση η ομάδα της Σερβίας και δεν συνέρχεται ούτε στη Euroleague. Τα αποτελέσματα είναι κάκιστα όσο και η εικόνα της ομάδας.

 

Δείτε το video και τις αντιδράσεις των παικτών

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ABA LIGA Τελευταία Νέα