Η βαθμολογία της GBL μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Stoiximan GBL μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Εκκρεμούσε το εξ αναβολής παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL προκειμένου να πάρει την τελική της μορφή η βαθμολογία δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου.

O ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής με 88-77 απέναντι στον Άρη και βρέθηκε στην τετράδα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Εξ αναβολής παιχνίδι για την 21η αγωνιστική

Η Βαθμολογία:

Ολυμπιακός 22-0 Παναθηναϊκός 18-5 ΑΕΚ 15-7 ΠΑΟΚ 15-7 Περιστέρι 13-9 Άρης 13-8 Μύκονος 8-14 Ηρακλής 8-14 Προμηθέας 7-15 Κολοσσός 7-15 Καρδίτσα 6-16 Πανιώνιος 6-16 Μαρούσι 5-17

Η επόμενη αγωνιστική (25η):

Σάββατο (18/04)

16:00: Μαρούσι - Κολοσσός

16:00: Μύκονος - Περιστέρι

18:15: Καρδίτσα - Προμηθέας

18:15: Ηρακλής - ΠΑΟΚ

Κυριακή (19/04)