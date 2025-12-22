Οτσόκολιτς για Ουάσινγκτον: «Το 5% του επόμενου συμβολαίου του πρέπει να πάει σε μένα»
Η Παρτίζαν επικράτησε με 99-92 της Κρκα, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της ABA Liga.
Ο Μίρκο Οτσόκολις, στη συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε στη νίκη της ομάδας του, όπως επίσης αστειεύτηκε με τον Ουάσινγκτον και το ρεκόρ των 48 πόντων που πέτυχε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το 5% του επόμενου συμβολαίου του πρέπει να πάει σε μένα».
Αναλυτικά όσα είπε ο Οτσόκολιτς:
«Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη. Είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να ανατρέψουμε το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο τέταρτο δεν ήταν καλό και ελπίζω να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα την επόμενη φορά, όπως κάναμε στα άλλα 20 λεπτά και στη συνέχεια».
Για το ρεκόρ του Ουάσινγκτον: «Του είπα ότι το 5% του επόμενου συμβολαίου του πρέπει να πάει σε μένα. Είναι εξαιρετικός σκόρερ. Όταν είναι σε φόρμα, είναι πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις. Συγχαρητήρια σε αυτόν. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τις επιθετικές του ικανότητες».
