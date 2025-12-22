Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος στον πάγκο του Ολυμπιακού, με τον έμπειρο κόουτς να σχολιάζει το θρυλικό ρεκόρ του

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Κολοσσό για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL έγραψε ιστορία, καθώς έφτασε τα 209 παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα στον πάγκο του Ολυμπιακού και ξεπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη, μένοντας πρώτος στην σχετική λίστα.

Μία ημέρα μετά το σημαντικό ρεκόρ, ο κόουτς της ομάδας του Πειραιά μίλησε στο olympiacosbc.gr, άνοιξε το άλμπουμ φωτογραφιών των οροσήμων αυτής της πορείας και σχολίασε τις στιγμές που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η αρχή έγινε κόντρα στον ΠΑΟΚ (14 Οκτωβρίου 2012, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 89-64)

«Το πιστεύετε ότι δεν έχω την παραμικρή ανάμνηση από αυτό το ματς; Δεν θυμάμαι τίποτα και θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν θυμάμαι καθόλου το συναίσθημα. Θυμάμαι φυσικά όμως την προετοιμασία εκείνης της σεζόν. Είχα διαδεχθεί τον Ίβκοβιτς με τον Ολυμπιακό να έχει κατακτήσει την EuroLeague και το Πρωτάθλημα. Αν και είχα ενθουσιασμό μεγάλο για την πρόκληση, η όλη διαδικασία ήταν πολύ δύσκολη. Έπρεπε να με αποδεχθεί το περιβάλλον σε μια ομάδα που ήταν ήδη επιτυχημένη και είχε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο status. Εγώ στην ουσία έπρεπε να διαχειριστώ προσωπικότητες που είχαν ήδη φτάσει στην κορυφή. Η δυσκολία του εγχειρήματος ήταν μεγάλη για εμένα τότε».

Το πρώτο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ (22 Οκτωβρίου 2012, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 60-64)

«Από τότε μεσολάβησαν πάρα πολλά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, τα οποία πάντα είναι ιδιαίτερα και υπάρχει ένταση. Είχα παίξει και με τις προηγούμενες ομάδες μου κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν η πρώτη μου φορά ως κόουτς του Ολυμπιακού, σε ένα ιδιαίτερα εχθρικό περιβάλλον. Δεν θυμάμαι το παιχνίδι, αλλά η ένταση είναι κάτι που φαίνεται».

Η επιστροφή στην GBL κόντρα στην ΑΕΚ (3 Οκτωβρίου 2021, Ολυμπιακός – ΑΕΚ 103-78)

«Ήταν μια ιστορική απόφαση των Πρόεδρων. Στην ουσία εγώ όταν γύρισα, υποτίθεται ότι το έκανα για να αναδημιουργήσω κάτι. Ο Ολυμπιακός ήταν σε μια δύσκολη περίοδο λόγω της μη συμμετοχής του στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η επιστροφή μας βοήθησε φοβερά. Ο λόγος του ερχομού μου ήταν να επαναδημιουργήσω κάτι σημαντικό στον Ολυμπιακό. Όχι μόνος μου, αλλά όλοι μαζί. Παράλληλα έπρεπε να διαχειριστώ την επερχόμενη -ορατή τότε- αποχώρηση των θρύλων της ομάδας μας, όπως ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης λόγω του χρόνου που περνούσε.

Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, όμως υπήρχε ενθουσιασμός. Η επόμενη σεζόν που ήρθε και ο Φαλ ήταν η πιο κομβική για τη δημιουργία του κορμού μας, γιατί στην ουσία ο Γουόκαπ ήταν πολύ σημαντικός, αλλά ο συνδυασμός του με τον Φαλ και τον Παπανικολάου έκανε τη διαφορά. Η ομάδα είχε σαν βάση της αυτούς τους τρεις αλτρουιστές παίκτες και ήταν οι πυλώνες της. Πάνω σε αυτούς βάσισα τον τρόπο παιχνιδιού και το πώς ήθελα να πάει η ομάδα τα επόμενα χρόνια».

Το 100ο παιχνίδι ήταν νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό (11 Ιουνίου 2022, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 74-61)

«Σημαντικό το ότι το 100ο παιχνίδι ήταν με τον Παναθηναϊκό και συνδυάστηκε με νίκη. Βλέπω σε αυτήν την φωτογραφία μια πεντάδα η οποία είχε πολύ σημαντική συνεισφορά στις κατακτήσεις τόσων τίτλων για τον Ολυμπιακό. Το σερί εκείνο που είχαμε δημιουργήσει εκείνα τα χρόνια, είναι κάτι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί».

Το πρώτο πρωτάθλημα του κόουτς Μπαρτζώκα, στο τελευταίο παιχνίδι του Πρίντεζη (17 Ιουνίου 2022, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 93-74)

«Πολύ μεγάλη στιγμή, κυρίως γιατί ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Γιώργου Πρίντεζη και συνοδεύτηκε από κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν μια χρονιά που πήραμε το νταμπλ και είχαμε συμμετοχή στο Final Four. Ήταν και για εμένα ο πρώτος τίτλος εγχώριος και θα τον θυμάμαι πάντα με νοσταλγία. Δεν είχα πάρει με καμία άλλη ομάδα τίτλο εγχώριου πρωταθλήματος και ήταν πολύ σημαντικό και για εμένα και για την ομάδα».

Το τρίτο και πιο ιδιαίτερο πρωτάθλημα στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού (8 Ιουνίου 2025, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 85-71)

«Ο πιο σημαντικός και ιδιαίτερος τίτλος γιατί είναι στα 100 χρόνια του συλλόγου και μέσα μου θεωρούσα ότι θα ήταν πολύ κρίμα να μην το γιορτάσουμε με έναν τέτοιον τρόπο. Εκτός φυσικά από το εσωτερικό κίνητρο που είχαμε και το πόσο σημαντικό ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ιδίως με τον τρόπο που κατακτήθηκε μετά το Άμπου Ντάμπι που είχαμε αδειάσει πνευματικά και σωματικά, το γεγονός ότι κερδίσαμε τρεις συνεχόμενες φορές εμφατικά τον Παναθηναϊκό, είναι κάτι που θα θυμόμαστε για πάντα.

Όσον αφορά το γεγονός ότι κερδίσαμε με τον Βεζένκοφ τραυματία στο παιχνίδι και τους Γουίλιαμς Γκος – Φαλ τραυματίες, εγώ εννοείται πίστευα ότι θα κερδίσουμε και αυτή είναι μια απόδειξη ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια δεν έχει παίξει ποτέ τελικούς πλήρεις. Το ομαδικό πνεύμα που έχει αυτή η ομάδα μας βοήθησε να ξεπεράσουμε τις τόσο σημαντικές και μεγάλες απουσίες και να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Ήταν σημαντικό ότι μετά από τέτοιες σημαντικές απουσίες η ομάδα δεν λύγησε. Ήταν σημαντικό επίτευγμα για τον κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Η φωτογραφία αυτή μας απεικονίζει μαζί με τους ανθρώπους που οραματίστηκαν και δημιούργησαν αυτήν την ομάδα. Και εννοώ και τους back-to-back ευρωπαϊκούς τίτλους πριν, αλλά και την αλλαγή του καθεστώτος στο ελληνικό μπάσκετ μετά την αποχώρηση για την Α2, αλλά και όσα ακολούθησαν μετά, είναι δικό τους δημιούργημα. Για εμένα είναι πολύ τιμητική φωτογραφία γιατί αποτελώ ένα μικρό μέρος αυτής της ιστορίας».

Το ιστορικό ρεκόρ των 209 αγώνων (21 Δεκεμβρίου 2025, Ολυμπιακός – Κολοσσός 100-86)

«Για να είμαι ειλικρινής δεν το θυμόμουν ότι το ρεκόρ θα γινόταν σε αυτό το ματς. Ήξερα ότι κάπου κοντά είμαστε, αλλά μου το θύμισαν τα μικρόφωνα την ώρα του πρώτου timeout. Αισθάνθηκα πραγματικά υπερήφανος. Το να μένεις τόσα πολλά παιχνίδια στον Ολυμπιακό και διαδέχεσαι θρύλους του παγκόσμιου μπάσκετ και σημαντικούς προπονητές στην ιστορία του Ολυμπιακού, όπως ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο Φαίδων Ματθαίου και ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δείχνει τόσο το δέσιμο που έχω με την ομάδα, αλλά και την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν οι Πρόεδροι και τους ευχαριστώ για αυτό. Στην ουσία όμως φαίνεται ότι και αυτό το δημιούργημα που κάναμε αυτά τα χρόνια και ελπίζω να συνεχίζουμε να το μεγαλώνουμε είναι πολύ σημαντικό γιατί εμπεριέχει και μια διαφορετική προσέγγιση από τους φιλάθλους για την ομάδα μπάσκετ».