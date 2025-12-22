Αγγελόπουλοι: «Ελπίζουμε πως σύντομα ο Ολυμπιακός θα μπει στο σπίτι που του αξίζει»

Στο πλαίσιο των βραβείων ΠΣΑΤ 2025 βραβεύτηκαν οι Αδελφοί Αγγελόπουλοι, με τον Γιώργο Αγγελόπουλο να αναφέρεται στην ομιλία του, μεταξύ άλλων και στο ΣΕΦ.

Οι Αδελφοί Αγγελόπουλοι βραβεύτηκαν από τον ΠΣΑΤ για την προσφορά τους στην κοινωνία μέσω δωρεών, με τον Γιώργο Αγγελόπουλο να παίρνει τον λόγο και να μιλάει για τα επιτεύγματα του Ολυμπιακού τους τελευταίους μήνες.

«Η βράβευσή μας είναι ακόμα πιο τιμητική, γιατί έρχεται από εσάς τους δημοσιογράφους, που είστε οι πιο αυστηροί κριτές όλων. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού μπορέσαμε να πετύχουμε δυο πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Το πρώτο, το πρωτάθλημα Ελλάδας του 2025, που για εμάς είναι το πιο σημαντικό πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το δεύτερο, είναι η μεγάλη συμφωνία για την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 49 χρόνια. Ελπίζουμε πως σύντομα θα μπορέσουμε να μπει ο Ολυμπιακός στο σπίτι του, στο σπίτι που του αξίζει», είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος.