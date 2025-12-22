Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον έσπασε όλα τα ρεκόρ στην ABA Leaugue με τη μυθική του 48άρα κόντρα στην ΚΡΚΑ.

Η Παρτίζαν δεν είχε εύκολο βράδυ απέναντι στην ΚΡΚΑ για την 11η αγωνιστική της ABA League, όμως κατάφερε να φύγει με τη νίκη (92-99) χάρη στη δαιμονιώδη εμφάνιση του Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Pobeda crno-belih u Ljubljani u okviru 11. kola ABA lige!⚫️⚪️#KKPartizan #ABAliga pic.twitter.com/fgjNGz7DwR — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 22, 2025

Ο γκαρντ της Παρτίζαν έπαιξε σε… δικό του mode, κράτησε την μπάλα σχεδόν σε κάθε επίθεση, εκτέλεσε ασταμάτητα και τελικά οδήγησε, με τον τρόπο του, την ομάδα του στη νίκη, έπειτα από πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.

Με τους 48 πόντους που σημείωσε, ο Ουάσινγκτον έσπασε το ρεκόρ της ABA League, αφήνοντας πίσω του τον Φατς Ράσελ, ο οποίος είχε πετύχει 47 πόντους φορώντας τη φανέλα της Μάρινερ. Παράλληλα, ισοφάρισε και το ρεκόρ εύστοχων τριπόντων, μετρώντας 10/14 πίσω από τα 6,75, σε μια βραδιά που έμοιαζε περισσότερο με προσωπικό σόου παρά με ομαδικό αγώνα.

Η Παρτίζαν είχε ακόμη δύο παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Στέρλινγκ Μπράουν πρόσθεσε 14, ενώ ο Νικ Καλάθης πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση από τη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας, μετρώντας 14 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 52-44, 77-69, 92-99