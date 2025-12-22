Στο γερμανικό πρωτάθλημα, σημειώθηκε το απόλυτο ρεκόρ με συνολικά 18.700 οπαδούς να παρακολουθούν την αναμέτρηση μεταξύ Βόννης και Μπάγερν.

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 83-55 της Βόννης το βράδυ της Κυριακής (21/12), στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής του γερμανικού πρωταθλήματος, στην Κολωνία.



Η αναμέτρηση, επισκιάστηκε από το ρεκόρ προσέλευσης οπαδών με συνολικά 18.700 θεατές να παρακολουθούν τον αγώνα στο «Telekom Dome».

Παρότι το παιχνίδι, ανάμεσα στις δύο ομάδες, ήταν δεν ήταν άκρως ανταγωνιστικό, με την άνετη επικράτηση της Μπάγερν, τα βλέμματα τράβηξαν οι οπαδοί, που πραγματοποίησαν ρεκόρ προσέλευσης (18.700), σε μια άκρως εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο ρεκόρ, πραγματοποιήθηκε ανήμερα της «γέννησης» του αθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, στις 21 Δεκεμβρίου του 1891, ο καθηγητής φυσικής αγωγής, Τζέιμς Νέισμιθ, επινόησε το μπάσκετ.

Μετά από 134 χρονιά, στην Κολωνία, 18.700 οπαδοί μαζεύτηκαν, προκειμένου να παρακολουθήσουν το άθλημα που ονομάζεται basketball.



