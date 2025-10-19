Η Ντουμπάι BC παραμένει αήττητη στην ABA League, με τον Φιλίπ Πετρούσεφ και την παρέα του να «καθαρίζουν» και την Κλουζ Ναπόκα, επικρατώντας με 81-77 στην Coca-Cola Arena.

Το 3/3 στην ABA League έκανε η Ντουμπάι, επικρατώντας της Κλουζ Ναπόκα με 81-77 εντός έδρας.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο τέλος, με την Ντουμπάι να βρίσκει τις λύσεις και να συνεχίζει το αήττητο σερί της, ούσα πλέον στο 3-0.

Πρωταγωνιστής για ακόμη μία φορά ήταν ο Μφιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με double-double (18 πόντοi και 11 ριμπάουντ) σε 26 λεπτά συμμετοχής. Ο Μακίνλι Ράιτ συνέβαλε σημαντικά με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Φιλίπ Πετρούσεφ πρόσθεσε 9 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, αγωνιζόμενος σχεδόν 30 λεπτά, περισσότερο από κάθε άλλον συμπαίκτη του.

Για την Κλουζ, ο Ντούσαν Μίλετιτς ολοκλήρωσε επίσης με double-double (14 πόντους, 11 ριμπάουντ), ενώ ο Ντιάρον Φατς Ράσελ ξεχώρισε με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 41-34, 59-55, 81-77.

Η κατάταξη της ABA (group A):