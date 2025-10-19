Ντουμπάι - Κλουζ Ναπόκα 81-77: Έκανε το 3/3
Το 3/3 στην ABA League έκανε η Ντουμπάι, επικρατώντας της Κλουζ Ναπόκα με 81-77 εντός έδρας.
Το παιχνίδι κρίθηκε στο τέλος, με την Ντουμπάι να βρίσκει τις λύσεις και να συνεχίζει το αήττητο σερί της, ούσα πλέον στο 3-0.
Πρωταγωνιστής για ακόμη μία φορά ήταν ο Μφιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με double-double (18 πόντοi και 11 ριμπάουντ) σε 26 λεπτά συμμετοχής. Ο Μακίνλι Ράιτ συνέβαλε σημαντικά με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Φιλίπ Πετρούσεφ πρόσθεσε 9 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, αγωνιζόμενος σχεδόν 30 λεπτά, περισσότερο από κάθε άλλον συμπαίκτη του.
Για την Κλουζ, ο Ντούσαν Μίλετιτς ολοκλήρωσε επίσης με double-double (14 πόντους, 11 ριμπάουντ), ενώ ο Ντιάρον Φατς Ράσελ ξεχώρισε με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 28-22, 41-34, 59-55, 81-77.
Η κατάταξη της ABA (group A):
- Ντουμπάι BC 3-0
- Ιγκόκεα 2-0
- Παρτίζαν 2-0
- FMP 1-1
- Κλουζ Ναπόκα 1-1
- Μπόρατς 1-1
- Κρκα 0-3
- Ντέρμπι 0-2
- Σπλιτ 0-2
