Λαύριο και Πρωτέας Βούλας πήραν σημαντικές νίκες στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Elite League. Τα αποτελέσματα της ημέρας.

Το 1/3 της δράσης στην κανονική περίοδο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στην Elite League, με πέντε αναμετρήσεις να αποτελούν το κυρίως πιάτο της 10ης αγωνιστικής, που ξεκίνησε με τις νίκες των Kronos BC Plasis και Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή, για να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (30/11, 20:30) στην Χαλκίδα και στον αγώνα της Kerakoll ΑΓΕΧ με τον Πανιώνιο Cosmorama Travel.

Με ένα απίθανο τρίποντο του Θοδωρή Κωνσταντινίδη στην εκπνοή, οι Μαχητές Πειραματικό πέρασαν από την Πάτρα με 69-68 έναντι του Γλαύκου Εσπέρου σε ένα παιχνίδι που «έσπασε καρδιές», με τους γηπεδούχους να μην κρατούν τελικά την ανατροπή από το -12 του ημιχρόνου, για να βρεθούν οι Θεσσαλονικείς στο 6-4 και οι ηττημένοι στο 2-8.

Ο Πρωτέας Βούλας ήταν ανώτερος στο δεύτερο ημίχρονο και το κεφαλαιοποίησε, για να επιβληθεί του Αμύντα με 76-59, φτάνοντας στην έβδομη νίκη του στο πρωτάθλημα και αφήνοντας στο 4-6 την ομάδα του Υμηττού.

Γλαύκος Έσπερος – Μαχητές Πειραματικό 68-69

Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Καλογριάς-Ρίζος (Καράτσαλος)

Δεκάλεπτα: 20-27, 31-42, 54-52, 68-69

Γλαύκος Έσπερος (Ρουμελιώτης): Άλεν 16 (3), Μπρόντνεξ 21 (3), Μπαζίνας, Νεόφυτος 5 (1), Καφέζας 2, Στεμπάρης 1, Βασιλείου, Αδαμόπουλος 2, Χαρούνι 9 (1), Βισνιέφσκι 2, Σάμαρτζικ 10 (2)

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς 10, Μπανκς 4, Κωνσταντινίδης 15 (3), Νώτης 5, Χαραλαμπίδης 2, Μουτάφης 8, Μανθόπουλος 6, Σπιρ 15 (3), Τσουμάνης 4

Πρωτέας Βούλας – Αμύντας 76-59

Διαιτητές: Τσολάκος-Πολάτογλου-Κουτίβης (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 19-21, 39-36, 62-46, 76-59

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Παπανικολάου 9 (1), Ζαν Μπατίστ 12 (4), Μερμίγκης 16 (1), Τσαβάκος, Κόης 15 (1), Φώτσης, Μπέλη 4, Καλλάς 2, Κολσούζογλου 9, Ταμβάκης 3 (1), Χριστοφιδέλλης, Αναστασόπουλος 6 (2)

Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 11, Μεμής 2, Ντουζίδης 1, Παπαδημητρίου 2, Ιωάννου 7 (1), Κορκόντζελος 13, Δαμιανός 13 (3), Ματζούρος, Σιταράς, Πατέλης, Καραμήτσος, Τεμπ 10 (1)

Evertech Παπάγου – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 66-75

Διαιτητές: Τεφτίκης-Λεβεντάκος-Ραπτογιάννης (Μωϋσιάδης)

Δεκάλεπτα: 12-18, 29-38, 49-55, 66-75

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 5 (1), Μαλέλης 11 (1), Σιγάλας, Πετανίδης, Βαφειάδης 8 (2), Γιαννόπουλος 7 (1), Ζευγάρας 2, Τζέικομπς 15 (2), Καραγεωργίου, Μπάρμπας 4, Παπαγεωργίου 14 (4)

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάκος 6 (2), Γκάτζιας 8 (1), Νότατζ 20 (4), Χαϊδεμένος 2, Επαμεινώνδας 5 (1), Μαραθωνίτης, Γκιουζελίδης 2, Κολοφώτης 3, Κομνιανίδης 15 (3), Ροζάκης 8, Κατσαμούρης 6, Πέργουλης

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 69-66

Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Αγγελής-Ξυλάς (Νηγιάννης)

Δεκάλεπτα: 19-18, 38-30, 55-47, 69-66

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 10 (1), Μπόθγουελ 19 (2), Στασινός 12 (3), Αντωνάκης, Χουγκάζ 5, Κακαρούχας 1, Σύλλας 5, Δεϊμέζης 7, Γεώργας 7 (1), Σεκερτζής 3, Καλόγηρος

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (Κακλαμάνος): Καραμίντζος, Χάρπερ 19 (2), Μαυροειδάκος 9 (1), Κωστόπουλος 15 (1), Χάρις 8, Σταματίου, Καλλιακούδας 3 (1), Διαμαντάκος 3, Τσαχτσίρας 1, Καρυώτης 8

Πανερυθραϊκός – Ψυχικό 94-87

Διαιτητές: Θεονάς-Κάρδαρης-Μπον (Παυλόπουλος)

Δεκάλεπτα: 18-27, 42-52, 67-73, 94-87

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλέιλοκ 2, Δημητρακόπουλος, Καμάρας 9 (1), Γραμματικός 24, Ερμείδης 4, Χίλερ 33 (2), Τσάνης, Τσάμης 2, Τσούκας, Ετζιάκα 3 (1), Ιωαννίδης 17 (2)

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Ουίλιαμσον 4, Παπαγιάννης 10, Μιλεντίγεβιτς 13 (1), Παπανικολάου, Οικονομόπουλος 23 (3), Χατζής 16, Μπουντούρης 5 (1), Γιουότ 9, Ματαλιωτάκης 7