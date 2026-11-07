Ο Δημήτρης Μπάρμπας με follow δίποντο στα 0.2 δευτερόλεπτα... χάρισε τη νίκη στον Παπάγου κόντρα στο Λαύριο.

Σε ένα συγκλονιστικό ματς ανάμεσα στο Λαύριο και τον Παπάγου, ο Δημήτρης Μπάρμπας ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Συγκεκριμένα ο Παπάγου είχε την επίθεση με τον Μίσομπ να παίρνει την ευθύνη όμως αστόχησε, με τον Μπάρμπα να πετυχαίνει το follow και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του 0.2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.