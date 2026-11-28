Μαχητές Πειραματικού: Το τρομερό τρίποντο του Κωνσταντινίδη που χάρισε τη νίκη στους Μαχητές Πειραματικού
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Τρομερό τρίποντο πέτυχε ο Θανάσης Κωνσταντινίδης στο φινάλε της αναμέτρηση του Γλαύκου Έσπερου, κόντρα στους Μαχητές Πειραματικού.
Δραματικά ήταν τα τελευταία λεπτά στην αναμέτρηση μεταξύ του Γλαύκου Έσπερου, κόντρα στους Μαχητές Πειραματικού.
Συγκεκριμένα με το σκορ να είναι 68-66 υπέρ της ομάδας του Έσπερου, ο Θανάσης Κωνσταντινίδης είχε την τελευταία κατοχή για τους φιλοξενούμενους και 1 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, σούταρε από τα 9 μέτρα... ευστοχώντας σε τρίποντη... βόμβα, δίνοντας τη νίκη στους Μαχητές Πειραματικού.
Δείτε τη φάση:
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@Photo credits: instagram_hellenicbf
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