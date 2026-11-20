ΑΓΕΧ - Λαύριο 69-73: Σημαντικό διπλό για την επιστροφή στις νίκες
Το Λαύριο πήρε ένα σημαντικό διπλό στη Χαλκίδα, επικρατώντας με 73-69 της ΑΓΕΧ για να επιστρέψει στις επιτυχίες στην Elite League.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και με πρωταγωνιστή τον Γεώργα έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +9 (11-20). Η ΑΓΕΧ αντέδρασε με σερί 14-4 και πέρασε μπροστά (25-24), ωστόσο το Λαύριο ανέκτησε τον έλεγχο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 34-42.
Οι Χορν και Χουγκάζ κράτησαν τους γηπεδούχους κοντά στο σκορ, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 52-54. Μάλιστα, ο Μπαλόπουλος έδωσε προβάδισμα στην ΑΓΕΧ με 56-54 στο 33'. Η απάντηση του Λαυρίου ήταν εντυπωσιακή. Με τους Στασινό, Χάντερ και Μπόθγουελ να δίνουν λύσεις, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους 3-16 μέσα σε τρία λεπτά, μετατρέποντας το 59-54 σε 59-70 και βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.
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Η ΑΓΕΧ επιχείρησε να επιστρέψει στο φινάλε, μειώνοντας στους τρεις, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Το τελικό 69-73 ανέβασε το Λαύριο στο 7-2, διατηρώντας το μόνο στη δεύτερη θέση, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 4-5.
Τα δεκάλεπτα: 11-20, 34-42, 52-54, 69-73
Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης, Χορν 17 (1), Μπαλόπουλος 12 (2), Μολές, Ανέι 18, Νούμερος 4 (1), Καλιανιώτης 15, Καραμαλέγκος 3 (1)
Λαύριο – Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 9 (2), Μπόθγουελ 17 (1), Στασινός 9 (3), Αντωνάκης 3 (1), Χουγκάζ 7 (1), Κακαρούχας, Σύλλας 4, Δεϊμέζης 10, Γεώργας 12 (2), Καλόγηρος 2
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