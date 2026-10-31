Το Λαύριο σημείωσε την έκτη νίκη του σε ισάριθμα ματς και συνεχίζει με... σπασμένα φρένα στην κορυφή της Elite League.

Το Λαύριο – Αφοί Λιοσάτου συνεχίζει την αήττητη πορεία του και με 84-79 κόντρα στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στην Κρήτη, παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιστρέψουν στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε το 6/6, για να… στρογγυλοκαθίσει μόνο του, τη δεδομένη στιγμή, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η 6η αγωνιστική της Elite League συνεχίστηκε με έξι αναμετρήσεις το Σάββατο (31/10), κι ενώ η αυλαία είχε ανοίξει από χθες (30/10) με την επικράτηση του Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή με 83-71 έναντι της Kerakoll ΑΓΕΧ, με τη δράση να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (2/11) στον αγώνα του Evertech Παπάγου με τον Πανιώνιο Cosmorama Travel.

Ο Πρωτέας Βούλας συνεχίζει νικηφόρα στο πρωτάθλημα και, χάρη στην εκπληκτική του άμυνα, επιβλήθηκε των Σοφάδων ΒΙΚΟΣ Cola με 63-50, στο παιχνίδι που ξεκίνησε τη σαββατιάτικη δράση στο Κλειστό «Γεώργιος Γεννηματάς».

Το Ψυχικό συνεχίζει στο δρόμο των επιτυχιών, καταβάλλοντας τον Κόροιβο στα Βόρεια προάστια με 85-67, πραγματοποιώντας ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, για να μετρήσει πλέον τέσσερις σερί νίκες και να αφήσει τους Ηλείους στο ένα θετικό αποτέλεσμα σε έξι αγώνες, σε ένα ματς όπου ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς μέτρησε 26 πόντους και 5/12 τρίποντα και επτά ριμπάουντ.

Οι Μαχητές Πειραματικό συνεχίζουν επίσης την νικηφόρα πορεία τους, μετρώντας πια τέσσερις νίκες στο πρωτάθλημα, μετά και το 79-71 απέναντι στον Αμύντα, κάμπτοντας την αντίστασή του στις λεπτομέρειες στο φινάλε και αξιοποιώντας, κάπως έτσι, τα προηγούμενα θετικά τους αποτελέσματα.

Ο Πανερυθραϊκός επέστρεψε στο τέλος και πήρε σπουδαία νίκη, την πρώτη εντός έδρας, με 86-83 έναντι του Kronos BC Plasis, με ένα λέι απ του Χίλερ και μια βολή του Μελισσαράτου να κρίνουν το αποτέλεσμα υπέρ των γηπεδούχων, που μπήκαν στην τελευταία περίοδο «κυνηγώντας» στο -10 και κάνοντας την ανατροπή.

Τα Μέγαρα ΟΝΕΧ BC συνεχίζουν στο δρόμο των νικών με τη δική τους σειρά, περνώντας από την Πάτρα με 82-75 έναντι του Γλαύκου Εσπέρου, που επιχείρησε τη δική του αντεπίθεση στο φινάλε, όμως η ομάδα της Δυτικής Αττικής διατηρήθηκε στο «τιμόνι» και πήρε το «διπλό».

Η 6η αγωνιστική της Elite League (30/10-2/11):

Παρασκευή 30/10 (17:00):

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Kerakoll ΑΓΕΧ 83-71

Σάββατο 31/10 (17:00):

Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 63-50

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 79-84

Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 75-82

Πανερυθραϊκός – Kronos BC Plasis 86-83

Ψυχικό – Κόροιβος 85-67

Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας 79-71

Δευτέρα 2/11 (20:00):

Evertech Παπάγου – Πανιώνιος Cosmorama Travel / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (7η, 6-9/11):

Παρασκευή 6/11 (17:00):

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Σάββατο 7/11:

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πρωτέας Βούλας (17:00)

Kerakoll ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (17:00)

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Evertech Παπάγου (17:00)

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Μαχητές Πειραματικό (17:00)

Αμύντας – Ψυχικό (17:00)

Kronos BC – Γλαύκος Έσπερος (19:00)

Δευτέρα 9/11 (20:00):

Κόροιβος – Πανερυθραϊκός