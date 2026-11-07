Δείτε τα αποτελέσματα από την 7η αγωνιστική της Elite League.

Συνέχισε το... τρένο των νικών του ο Πανιώνιος που επικράτησε εύκολα με 93-69 των Μαχητών Πειραματικού.

Σε ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση ο Αμύντας επικράτησε του Ψυχικού με 81-76, ενώ η Μεγαρίδα κέρδισε εντός έδρας του Πρωτέα Βούλας με 72-62.

Σε αγώνα που ήταν ακατάλληλος για «καρδιακούς» ο Παπάγου...απέδρασε από το Λαύριο «δια χειρός» Μπάρμπα, ενώ Κόροιβος και Χαλκίδα είχαν εύκολη δουλειά κόντρα σε Πανερυθραϊκό και Αναγέννηση αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα παιχνίδια:

Kerakoll ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 78-61

Διαιτητές: Τσάνταλη-Λόρτος-Αγραφιώτης Γρ. (Χριστοδούλου)

Δεκάλεπτα: 23-12, 37-29, 55-44, 78-61

Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης, Χορν, Μπαλόπουλος 13 (1), Ανέι 21, Νούμερος 4, Καλιανιώτης 29 (4), Καραμαλέγκος 9, Μουτίδης 2

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 9 (1), Αλεξιάδης 7 (1), Ιωακειμίδης 9 (3), Γιαννούλτσης, Πετράκης 7 (1), Μπράντλεϊ 10, Κογιώνης 2, Ρουκουνάκης 2, Πρέκας 7 (1), Κουρέπης 8 (1)

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Μαχητές Πειραματικό 93-69

Διαιτητές: Λιότσιος-Λιαρομμάτης-Ρώτας (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 33-7, 49-22, 69-48, 93-69

Πανιώνιος Cosmorama Travel (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 18 (2), Κολοβέρος 6, Καρράς 4, Πιλάβιος, Γερομιχαλός 8 (1), Χριστοφίλης 20 (4), Καμαριανός 8 (1), Δενδρινός 6 (2), Μπάρλος, Σταυρακούκας 10 (1), Σασλόγλου 2, Ουόλτερς 11

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς 2, Μπανκς 12 (2), Κωνσταντινίδης 6 (1), Μήνου 8 (2), Νώτης 8, Χαραλαμπίδης, Ιωαννίδης 6 (1), Μπαχάς, Μουτάφης 2, Μανθόπουλος, Σπιρ 18 (1), Τσουμάνης 7

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Evertech Παπάγου 70-71

Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Σκαλτσής-Γαραντζιώτης (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 21-16, 35-45, 55-56, 70-71

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 12 (1), Μπόθγουελ 14, Στασινός 3 (1), Αντωνάκης, Χουγκάζ, Κακαρούχας, Σύλλας 4, Δεϊμέζης 8, Γεώργας 17 (3), Σεκερτζής 1, Καλόγηρος 11 (2)

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 7 (1), Μαλέλης 8 (1), Σιγάλας 5 (1), Πετανίδης 2, Βαφειάδης, Γιαννόπουλος 3 (1), Ζευγαράς 6, Τζέικομπς 22 (4), Καραγεωργίου, Μπάρμπας 7, Παπαγεωργίου 11 (2)

Κόροιβος – Πανερυθραϊκός 79-69

Διαιτητές: Πολάτογλου-Παπαδόπουλος Χ.-Τούσης (Κρεσταινίτης)

Δεκάλεπτα: 26-21, 42-35, 60-59, 79-69

Κόροιβος (Λεβεντούρης): Άντερσον 17 (2), Τσαφαράς 5 (1), Μπάκναλ 2, Κοκορέλης 4, Κάτζος 5 (1), Ο’ Μπάνον 27 (5), Τάταρης 7 (1), Κιόσια 12

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλέιλοκ 13 (3), Μελισσαράτος 13 (2), Καμάρας 9, Ερμείδης 4, Χίλερ 19 (4), Τσάμη 2, Τσούκας 9 (2), Ετζιάκα, Ιωαννίδης

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πρωτέας Βούλας 72-62

Διαιτητές: Θεονάς-Καραπαπάς-Αλεξόπουλος Π. (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 19-21, 38-32, 44-49, 72-62

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάκος, Γκάτζιας 6 (1), Νότατζ 19 (4), Επαμεινώνδας, Γκιουζελίδης 17, Κολοφώτης 6 (1), Κομνιανίδης 11 (1), Τσάμης, Κατσαμούρης 6, Πέργουλης 1

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου 3 (1), Παπανικολάου 16 (4), Μερμίγκης 2, Ολαγίνκα 11, Κόης 21 (2), Μπέλη 2, Κάλλας 2, Κολσούζογλου 2, Αναστασόπουλος 1

Αμύντας – Ψυχικό 81-76 (69-69 κ.α.)

Διαιτητές: Μαλαμάς-Καλογριάς-Ραπτογιάννης (Διμπινούδης)

Δεκάλεπτα: 16-23, 33-33, 49-52, 69-69, 81-76 (παρ.)

Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 1, Μανοΐλοβιτς 21 (1), Γκίκας, Ντουζίδης 3 (1), Παπαδημητρίου 16 (3), Ιωάννου 4, Κορκόντζελος 10, Δαμιανός 12 (4), Ματζούρος, Τεμπλ 14 (2)

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Ουίλιαμσον 7 (1), Παπαγιάννης 7 (1), Μιλεντίγεβιτς 21 (3), Παπανικολάου, Χατζής 15, Μπουντούρης 2, Γιουότ 20 (2), Ματαλιωτάκης 4

Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.

Η 7η αγωνιστική της Elite League (6-7/11):

Παρασκευή 6/11 (17:00):

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 70-55

Σάββατο 7/11:

Kerakoll ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 78-61 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πρωτέας Βούλας 72-62 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Evertech Παπάγου 70-71 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Κόροιβος – Πανερυθραϊκός 79-69 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Μαχητές Πειραματικό 93-69 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Αμύντας – Ψυχικό 81-76 (69-69 κ.α.) / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Kronos BC Plasis – Γλαύκος Έσπερος (19:00) / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Η επόμενη αγωνιστική (8η, 13-16/11):

Παρασκευή 13/11 (16:30):

Γλαύκος Έσπερος – Κόροιβος

Σάββατο 14/11 (17:00):