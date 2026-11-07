Elite League: Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής
Συνέχισε το... τρένο των νικών του ο Πανιώνιος που επικράτησε εύκολα με 93-69 των Μαχητών Πειραματικού.
Σε ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση ο Αμύντας επικράτησε του Ψυχικού με 81-76, ενώ η Μεγαρίδα κέρδισε εντός έδρας του Πρωτέα Βούλας με 72-62.
Σε αγώνα που ήταν ακατάλληλος για «καρδιακούς» ο Παπάγου...απέδρασε από το Λαύριο «δια χειρός» Μπάρμπα, ενώ Κόροιβος και Χαλκίδα είχαν εύκολη δουλειά κόντρα σε Πανερυθραϊκό και Αναγέννηση αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα παιχνίδια:
Kerakoll ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 78-61
Διαιτητές: Τσάνταλη-Λόρτος-Αγραφιώτης Γρ. (Χριστοδούλου)
Δεκάλεπτα: 23-12, 37-29, 55-44, 78-61
Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης, Χορν, Μπαλόπουλος 13 (1), Ανέι 21, Νούμερος 4, Καλιανιώτης 29 (4), Καραμαλέγκος 9, Μουτίδης 2
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 9 (1), Αλεξιάδης 7 (1), Ιωακειμίδης 9 (3), Γιαννούλτσης, Πετράκης 7 (1), Μπράντλεϊ 10, Κογιώνης 2, Ρουκουνάκης 2, Πρέκας 7 (1), Κουρέπης 8 (1)
- Πανιώνιος Cosmorama Travel – Μαχητές Πειραματικό 93-69
Διαιτητές: Λιότσιος-Λιαρομμάτης-Ρώτας (Καλαρέμας)
Δεκάλεπτα: 33-7, 49-22, 69-48, 93-69
Πανιώνιος Cosmorama Travel (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 18 (2), Κολοβέρος 6, Καρράς 4, Πιλάβιος, Γερομιχαλός 8 (1), Χριστοφίλης 20 (4), Καμαριανός 8 (1), Δενδρινός 6 (2), Μπάρλος, Σταυρακούκας 10 (1), Σασλόγλου 2, Ουόλτερς 11
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς 2, Μπανκς 12 (2), Κωνσταντινίδης 6 (1), Μήνου 8 (2), Νώτης 8, Χαραλαμπίδης, Ιωαννίδης 6 (1), Μπαχάς, Μουτάφης 2, Μανθόπουλος, Σπιρ 18 (1), Τσουμάνης 7
- Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Evertech Παπάγου 70-71
Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Σκαλτσής-Γαραντζιώτης (Φλώρος)
Δεκάλεπτα: 21-16, 35-45, 55-56, 70-71
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 12 (1), Μπόθγουελ 14, Στασινός 3 (1), Αντωνάκης, Χουγκάζ, Κακαρούχας, Σύλλας 4, Δεϊμέζης 8, Γεώργας 17 (3), Σεκερτζής 1, Καλόγηρος 11 (2)
Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 7 (1), Μαλέλης 8 (1), Σιγάλας 5 (1), Πετανίδης 2, Βαφειάδης, Γιαννόπουλος 3 (1), Ζευγαράς 6, Τζέικομπς 22 (4), Καραγεωργίου, Μπάρμπας 7, Παπαγεωργίου 11 (2)
- Κόροιβος – Πανερυθραϊκός 79-69
Διαιτητές: Πολάτογλου-Παπαδόπουλος Χ.-Τούσης (Κρεσταινίτης)
Δεκάλεπτα: 26-21, 42-35, 60-59, 79-69
Κόροιβος (Λεβεντούρης): Άντερσον 17 (2), Τσαφαράς 5 (1), Μπάκναλ 2, Κοκορέλης 4, Κάτζος 5 (1), Ο’ Μπάνον 27 (5), Τάταρης 7 (1), Κιόσια 12
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλέιλοκ 13 (3), Μελισσαράτος 13 (2), Καμάρας 9, Ερμείδης 4, Χίλερ 19 (4), Τσάμη 2, Τσούκας 9 (2), Ετζιάκα, Ιωαννίδης
- Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πρωτέας Βούλας 72-62
Διαιτητές: Θεονάς-Καραπαπάς-Αλεξόπουλος Π. (Κουλούρης)
Δεκάλεπτα: 19-21, 38-32, 44-49, 72-62
Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάκος, Γκάτζιας 6 (1), Νότατζ 19 (4), Επαμεινώνδας, Γκιουζελίδης 17, Κολοφώτης 6 (1), Κομνιανίδης 11 (1), Τσάμης, Κατσαμούρης 6, Πέργουλης 1
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου 3 (1), Παπανικολάου 16 (4), Μερμίγκης 2, Ολαγίνκα 11, Κόης 21 (2), Μπέλη 2, Κάλλας 2, Κολσούζογλου 2, Αναστασόπουλος 1
- Αμύντας – Ψυχικό 81-76 (69-69 κ.α.)
Διαιτητές: Μαλαμάς-Καλογριάς-Ραπτογιάννης (Διμπινούδης)
Δεκάλεπτα: 16-23, 33-33, 49-52, 69-69, 81-76 (παρ.)
Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 1, Μανοΐλοβιτς 21 (1), Γκίκας, Ντουζίδης 3 (1), Παπαδημητρίου 16 (3), Ιωάννου 4, Κορκόντζελος 10, Δαμιανός 12 (4), Ματζούρος, Τεμπλ 14 (2)
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Ουίλιαμσον 7 (1), Παπαγιάννης 7 (1), Μιλεντίγεβιτς 21 (3), Παπανικολάου, Χατζής 15, Μπουντούρης 2, Γιουότ 20 (2), Ματαλιωτάκης 4
Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.
Η 7η αγωνιστική της Elite League (6-7/11):
Παρασκευή 6/11 (17:00):
- Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 70-55
Σάββατο 7/11:
- Kerakoll ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 78-61 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
- Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πρωτέας Βούλας 72-62 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
- Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Evertech Παπάγου 70-71 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
- Κόροιβος – Πανερυθραϊκός 79-69 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
- Πανιώνιος Cosmorama Travel – Μαχητές Πειραματικό 93-69 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
- Αμύντας – Ψυχικό 81-76 (69-69 κ.α.) / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
- Kronos BC Plasis – Γλαύκος Έσπερος (19:00) / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Η επόμενη αγωνιστική (8η, 13-16/11):
Παρασκευή 13/11 (16:30):
Γλαύκος Έσπερος – Κόροιβος
Σάββατο 14/11 (17:00):
- Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Πανιώνιος Cosmorama Travel
- Evertech Παπάγου – Kerakoll ΑΓΕΧ
- Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola
- Πανερυθραϊκός – Αμύντας
- Ψυχικό – Μαχητές Πειραματικό
- Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (19:00)
- Δευτέρα 16/11 (20:00):
- Πρωτέας Βούλας – Kronos BC Plasis
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.