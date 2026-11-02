Δείτε τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα στο φινάλε της αναμέτρησης του Παπάγου κόντρα στον Πανιώνιο.

Ο Πανιώνιος δια... χειρός Δενδρινού... απέδρασε από τον Παπάγου με 82-81, σε ματς που είχε δραματικό φινάλε.

Με το σκορ να είναι 76-76 ο Μπίσομπ έδωσε προβάδισμα στον Παπάγου (79-76), ωστόσο ο Δενδρινός με μεγάλο σουτ απάντησε και μείωσε στον πόντο (79-78), 18 δευερόλεπτα πριν το φινάλε (79-78).

Οι γηπεδούχοι είχαν την επίθεση και ο Μπίσομπ κέρδισε το φάουλ και έκανε 2/2 από τη γραμμή των βολών 16.8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, (81-78).

Ο Μπουκάναν κέρδισε το φάουλ, όμως αστόχησε στη δεύτερη βολή, με τον Πανιώνιος να κερδίσει το επιθετικό ριμπάουντ και τον Δενδρινό να παίρνει την μπάλα και να ευστοχεί σε τρίποντο, δίνοντας προβάδισμα νίκης στους «Κυανέρυθρους».

Ο Παπάγου έχασε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη, αφού ο Μαλέλης αστόχησε σε τρίποντο και ο Πανιώνιος πήρε τεράστια νίκη και διατήρησε το αήττητο στην Elite League.