Πανιώνιος - Ψυχικό 82-63: Ασταμάτητος στην Elite League, έκανε το 9/9
Ούτε το Ψυχικό κατάφερε να βάλει φρένο στην εντυπωσιακή πορεία του Πανιωνίου στην Elite League. Η ομάδα του Νίκου Καραγιάννη κυριάρχησε στο κλειστό της Γλυφάδας, έφτασε με άνεση στο 82-63 και πανηγύρισε την ένατη διαδοχική νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές.
Οι «κυανέρυθροι» εξακολουθούν να οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος χωρίς την παραμικρή απώλεια, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκονται σε εξαιρετικό μομέντουμ. Στον αντίποδα, το Ψυχικό δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων και υποχώρησε στο 5-4 της βαθμολογίας.
Τα δεκάλεπτα: 15-17, 32-31, 57-50, 82-63
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Πανιώνιος (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 10 (1), Κολοβέτσιος 12, Καρράς, Πιλάβιος 2, Γερομιχαλός 4, Χριστοφίδης 9 (3), Καμαριανός 8, Δενδρινός 7 (1), Μπάρλος 2, Σταυρακοϋκας, Σασλόγλου 3 (1), Ουόλτερς 25 (1)
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Ουίλιαμσον 7, Παπαγιάννης, Τσώνης, Παπανικολάου, Τσακίρης, Οικονομόπουλος 14 (1), Χατζής 4, Μπουντούρης 3 (1), Γιουότ 14 (1), Ουανγκ, Ματαλιωτάκης 12 (2)
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