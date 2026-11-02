Ο Πανιώνιος πήρε επική νίκη στην έδρα του Παπάγου με 82-81 με νικητήριο τρίποντο από τον Κωνσταντίνο Δενδρινό και διατήρησε το αήττητο στην Eltie League.

Φοβερά πράγματα συνέβησαν στην αναμέτρηση του Παπάγου κόντρα στον Πανιώνιο, με τους «κυανέρυθρους» να επικρατούν με 82-81, έπειτα από νικητήριο τρίποντο του Κωνσταντίνου Δενδρινού.

Η ομάδα του Νίκου Καραγιάννη παρότι έμεινε πίσω με οκτώ πόντους, δύο λεπτά πριν το φινάλε, δεν παράτησε το ματς και μέσω των καλών αμυνών που έβγαλε και των μεγάλων σουτ που έβαλε, κατάφερε να αποδράσει από την έδρα του Παπάγου.

Με το σκορ να είναι 79-78 ο Μπίσκοπ πέτυχε 2/2 βολές και διαμόρφωσε το 81-78, ωστόσο ο Πανιώνιος κέρδισε βολές και ο Σακ Μπιουκάναν ευστόχησε στην πρώτη, όμως έχασε τη δεύτερη.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κέρδισε το επιθετικό ριμπάουντ και ο Κωνσταντίνος Δενδρινός με μια προσποίηση ξεμαρκαρίστηκε και ευστόχησε σε τρίποντο, δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του, οκτώ δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Ο Παπάγου με τον Μαλέλη να αστοχεί σε τρίποντο στο τέλος, είδε να χάνει το ματς μέσα από τα... χέρια του.

Πρώτος σκόρερ για τον Πανιώνιο ο Γουόλτερς που ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 39-36, 63-60, 81-82

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 23 (3), Μαλέλης 9 (2), Σιγάλας 5, Πετανίδης, Βαφειάδης, Ζευγαράς 5 (1), Τζέικομπς 12 (2), Καραγεωργίου 11 (3), Μπάρμπας 6, Παπαγεωργίου 10 (2)

Πανιώνιος Cosmorama Travel (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 7 (1), Καρράς, Πιλάβιος, Γερομιχαλός 14 (1), Χριστοφίλης, Καμαριανός 13, Δενδρινός 18 (4), Σταυρακούκας 11, Ουόλτερς 19 (2)

Η 6η αγωνιστική της Elite League (30/10-2/11):

Παρασκευή 30/10 (17:00):

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Kerakoll ΑΓΕΧ 83-71

Σάββατο 31/10 (17:00):

Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 63-50

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 79-84

Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 75-82

Πανερυθραϊκός – Kronos BC Plasis 86-83

Ψυχικό – Κόροιβος 85-67

Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας 79-71

Δευτέρα 2/11 (20:00):

Evertech Παπάγου – Πανιώνιος Cosmorama Travel 81-82

Η επόμενη αγωνιστική (7η, 6-9/11):

Παρασκευή 6/11 (17:00):

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Σάββατο 7/11: