Elite League: Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
- Αναλυτικά οι σημερινές (24/10) αναμετρήσεις:
- Η 5η αγωνιστική της Elite League (23-26/10):
- Η επόμενη αγωνιστική (6η, 30/10-2/11):
Ο Πανιώνιος έκανε το 5/5 στην Elite League, επικρατώντας του Αμύντα με 87-60.
Το απόλυτο συνέχισε και το Λαύριο που κέρδισε την Κομοτηνή με 95-57. Οι Μαχητές Πειραματικού έκαναν μεγάλο «διπλό» στην έδρα του Κόροιβου και ο Παπάγου επικράτησε με 75-69 της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου.
Αναλυτικά οι σημερινές (24/10) αναμετρήσεις:
Κόροιβος – Μαχητές Πειραματικό 91-96
Διαιτητές: Λεβεντάκος-Ραπτογιάννης-Αλεξόπουλος Π. (Κοκορδάτος)
Δεκάλεπτα: 26-20, 50-47, 73-66, 91-96
Κόροιβος (Μάνος): Άντερσον 27 (4), Τσαφαράς 13 (1), Μπάκναλ 2, Κοκορέλης 6 (1), Κάτζος 11 (3), Ο΄Μπάνον 15 (2), Τάταρης 15 (2), Κιόσια
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς 9 (1), Μπανκς 14 (2), Κωνσταντινίδης 16 (4), Μήνου 3 (1), Νώτης 16, Χαραλαμπίδης, Ιωαννίδης, Μουτάφης 6 (2), Μανθόπουλος 8, Σπιρ 16 (4), Τσουμάνης 5
Πανιώνιος Cosmorama Travel – Αμύντας 87-60
Διαιτητές: Στρέμπας-Ουσταμπασίδης-Μπολάνο (Κουλούρης)
Δεκάλεπτα: 16-8, 46-21, 60-43, 87-60
Πανιώνιος Cosmorama Travel (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 8, Λιγνός, Καρράς 13, Πιλάβιος 7 (1), Γερομιχαλός, Χριστοφίλης 10 (3), Καμαριανός 11, Δενδρινός 11 (2), Μπάρλος 12, Σασλόγλου 4 (1), Ουόλτερς 11, Πέτσας
Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 1, Μανοΐλοβιτς 15 (1), Ζούπας 2, Γκίκας 2, Ντουζίδης 2, Παπαδημητρίου 12 (3), Ιωάννου 4, Κορκόντζελος 2, Δαμιανός 2, Ματζούρος, Καραμήτσος 4, Τεμπλ 14
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 95-57
Διαιτητές: Πολάτογλου-Ξυλάς-Παζώλης (Παλάτος)
Δεκάλεπτα: 19-19, 44-33, 64-48, 95-57
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 12 (1), Μπόθγουελ 21 (2), Στασινός 18 (3), Αντωνάκης, Χουγκάζ 4, Κακαρούχας 5, Δράκος, Σύλλας 12 (2), Δεϊμέζης 5, Γεώργας 12 (2), Σεκερτζής 4, Καλόγηρος 2
Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης, Πέιν 12 (2), Βίκτορ 1, Βλάσσης 1, Τουλούπης 2, Περρής 7, Λαγός 17, Σπυριδονίδης 1, Δρέλλας, Ανδρέου 2, Σπρίντζιος 12 (2)
Evertech Παπάγου – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-69
Διαιτητές: Ζιώγας-Καραπαππάς-Κανελλίδης (Ζαγκλής)
Δεκάλεπτα: 13-14, 31-38, 62-54, 75-69
Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 16 (3), Μαλέλης 3, Σιγάλας 2, Πετανίδης 5 (1), Βαφειάδης 3 (1), Ζευγαράς 8, Τζέικομπς 11, Καραγεωργίου 15 (2), Μπάρμπας 2, Παπαγεωργίου 10 (2)
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 6, Αλεξιάδης 6, Ιωακειμίδης, Γιαννούλτσης, Πετράκης, Ματσάγγος 5, Μπράντλεϊ 4, Κογιώνης 24, Ρουκουνάκης, Πρέκας 16 (2)
Η 5η αγωνιστική της Elite League (23-26/10):
Παρασκευή 23/10 (17:00):
- Kronos BC Plasis-Ψυχικό 79-84
- Σάββατο 24/10 (17:00):
- Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 95-57
- Evertech Παπάγου – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-69
- Κόροιβος – Μαχητές Πειραματικό 91-96
- Πανιώνιος Cosmorama Travel – Αμύντας 87-60
Κυριακή 25/10 (17:00):
- Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Γλαύκος Έσπερος / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
- Kerakoll ΑΓΕΧ – Πρωτέας Βούλας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
- Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.
Δευτέρα 26/10 (20:00):
- Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πανερυθραϊκός / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η επόμενη αγωνιστική (6η, 30/10-2/11):
Παρασκευή 30/10 (17:00):
- Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Kerakoll ΑΓΕΧ
Σάββατο 31/10 (17:00):
- Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου
- Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola
- Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC
- Πανερυθραϊκός – Kronos BC Plasis
- Ψυχικό – Κόροιβος
- Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας
Δευτέρα (2/11, 20:00):
- Evertech Παπάγου – Πανιώνιος Cosmorama Travel
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