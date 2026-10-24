Δείτε τα αποτελέσματα των σημερινών (24/10) αναμετρήσεων για την 5η αγωνιστική της Elite League.

Ο Πανιώνιος έκανε το 5/5 στην Elite League, επικρατώντας του Αμύντα με 87-60.

Το απόλυτο συνέχισε και το Λαύριο που κέρδισε την Κομοτηνή με 95-57. Οι Μαχητές Πειραματικού έκαναν μεγάλο «διπλό» στην έδρα του Κόροιβου και ο Παπάγου επικράτησε με 75-69 της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου.

Αναλυτικά οι σημερινές (24/10) αναμετρήσεις:

Κόροιβος – Μαχητές Πειραματικό 91-96

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Ραπτογιάννης-Αλεξόπουλος Π. (Κοκορδάτος)

Δεκάλεπτα: 26-20, 50-47, 73-66, 91-96

Κόροιβος (Μάνος): Άντερσον 27 (4), Τσαφαράς 13 (1), Μπάκναλ 2, Κοκορέλης 6 (1), Κάτζος 11 (3), Ο΄Μπάνον 15 (2), Τάταρης 15 (2), Κιόσια

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς 9 (1), Μπανκς 14 (2), Κωνσταντινίδης 16 (4), Μήνου 3 (1), Νώτης 16, Χαραλαμπίδης, Ιωαννίδης, Μουτάφης 6 (2), Μανθόπουλος 8, Σπιρ 16 (4), Τσουμάνης 5

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Αμύντας 87-60

Διαιτητές: Στρέμπας-Ουσταμπασίδης-Μπολάνο (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 16-8, 46-21, 60-43, 87-60

Πανιώνιος Cosmorama Travel (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 8, Λιγνός, Καρράς 13, Πιλάβιος 7 (1), Γερομιχαλός, Χριστοφίλης 10 (3), Καμαριανός 11, Δενδρινός 11 (2), Μπάρλος 12, Σασλόγλου 4 (1), Ουόλτερς 11, Πέτσας

Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 1, Μανοΐλοβιτς 15 (1), Ζούπας 2, Γκίκας 2, Ντουζίδης 2, Παπαδημητρίου 12 (3), Ιωάννου 4, Κορκόντζελος 2, Δαμιανός 2, Ματζούρος, Καραμήτσος 4, Τεμπλ 14

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 95-57

Διαιτητές: Πολάτογλου-Ξυλάς-Παζώλης (Παλάτος)

Δεκάλεπτα: 19-19, 44-33, 64-48, 95-57

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 12 (1), Μπόθγουελ 21 (2), Στασινός 18 (3), Αντωνάκης, Χουγκάζ 4, Κακαρούχας 5, Δράκος, Σύλλας 12 (2), Δεϊμέζης 5, Γεώργας 12 (2), Σεκερτζής 4, Καλόγηρος 2

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης, Πέιν 12 (2), Βίκτορ 1, Βλάσσης 1, Τουλούπης 2, Περρής 7, Λαγός 17, Σπυριδονίδης 1, Δρέλλας, Ανδρέου 2, Σπρίντζιος 12 (2)

Evertech Παπάγου – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-69

Διαιτητές: Ζιώγας-Καραπαππάς-Κανελλίδης (Ζαγκλής)

Δεκάλεπτα: 13-14, 31-38, 62-54, 75-69

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 16 (3), Μαλέλης 3, Σιγάλας 2, Πετανίδης 5 (1), Βαφειάδης 3 (1), Ζευγαράς 8, Τζέικομπς 11, Καραγεωργίου 15 (2), Μπάρμπας 2, Παπαγεωργίου 10 (2)

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 6, Αλεξιάδης 6, Ιωακειμίδης, Γιαννούλτσης, Πετράκης, Ματσάγγος 5, Μπράντλεϊ 4, Κογιώνης 24, Ρουκουνάκης, Πρέκας 16 (2)

Η 5η αγωνιστική της Elite League (23-26/10):

Παρασκευή 23/10 (17:00):

Kronos BC Plasis-Ψυχικό 79-84

Σάββατο 24/10 (17:00):

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 95-57

Evertech Παπάγου – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-69

Κόροιβος – Μαχητές Πειραματικό 91-96

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Αμύντας 87-60

Κυριακή 25/10 (17:00):

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Γλαύκος Έσπερος / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πρωτέας Βούλας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.

Δευτέρα 26/10 (20:00):

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πανερυθραϊκός / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 30/10-2/11):

Παρασκευή 30/10 (17:00):

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Kerakoll ΑΓΕΧ

Σάββατο 31/10 (17:00):

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola

Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Πανερυθραϊκός – Kronos BC Plasis

Ψυχικό – Κόροιβος

Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας

Δευτέρα (2/11, 20:00):