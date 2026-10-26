Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 2-0 της Λιόν στο «Παρκ ντε Πρενς» και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Πανό στήριξης στον Κβαρατσχέλια.

H Παρί άφησε στην άκρη τραυματισμούς και κούραση, επικράτησε 2-0 της Λιόν εντός έδρας και βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ligue 1. Οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, όμως ο τερματοφύλακας της Λιόν κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Ο Γκοντς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο περίπου 15 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και άλλαξε τις ισορροπίες. Ο 21χρονος Βέλγος έβγαλε την ασίστ στον Μαγιουλού, ο οποίος στο 72ο λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινό τελείωμα, ανοίγοντας το σκορ.

Λίγο πριν από τη λήξη, ο Γκοντς έβαλε τη δική του υπογραφή στη νίκη, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Παρί. Έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση, ο Βέλγος με ιδανικό τελείωμα διαμόρφωσε το 2-0. Η νίκη έφερε την Παρί στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η Λιόν υποχώρησε στην 5η θέση.

Οι φίλοι της Παρί έδειξαν τη συμπαράστασή τους στον Κβαρατσχέλια πριν από την αναμέτρηση, αναρτώντας ένα τεράστιο πανό με το μήνυμα: «Κβάρα, είμαστε μαζί σου». Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, ο Γεωργιανός εξτρέμ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες, με τις πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία περίπου εννέα μηνών.