Οι Σοφάδες έκαμψαν την αντίσταση του Γλαύκου Εσπέρου με 72-62, ενώ ο Πρωτέας Βούλας πέρασε νικηφόρα από τη Χαλκίδα, επικρατώντας της ΑΓΕΧ με 94-86, στην Elite League.

Η πέμπτη αγωνιστική της Elite League μπήκε στην τελική της ευθεία την Κυριακή (25/10), με τη διεξαγωγή δύο παιχνιδιών, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (26/10) στα Μέγαρα, έπειτα από ένα τετραήμερο γεμάτο δράση.

Οι Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola αξιοποίησαν την καλή τους εικόνα μετά την ανάπαυλα και επικράτησαν με 72-62 του Γλαύκου Εσπέρου στη Θεσσαλία. Με αυτό το αποτέλεσμα, έφτασαν τις τρεις νίκες στη διοργάνωση, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτησή τους μέσα από την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος. Σημαντικό διπλό πανηγύρισε ο Πρωτέας Βούλας, ο οποίος πέρασε από τη Χαλκίδα με 94-86 απέναντι στην Kerakoll ΑΓΕΧ. Οι φιλοξενούμενοι έθεσαν από νωρίς τις βάσεις, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +18 (10-28), και παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα, διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Γλαύκος Έσπερος 72-62

Διαιτητές: Συμεωνίδης-Ταρενίδης-Ευφραιμίδης (Τέγα)

Δεκάλεπτα: 16-18, 37-35, 57-47, 72-62

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (Κακλαμάνος): Καραμίντζος 3, Χάρπερ 16 (2), Μαυροειδάκος 12 (2), Κωστόπουλος 11 (1), Χάρις 19 (3), Σταματίου 4, Καλλιακούδας, Φιλίππας, Ντιπτσής, Τσαχτσίρας, Καρυώτης 7

Γλαύκος Έσπερος (Ρουμελιώτης): Άλεν 24 (3), Νεόφυτος, Καφέζας 10 (1), Στεμπάρης 4, Καρατζάς 4, Βασιλείου 6 (2), Αδαμόπουλος 2, Χαρούνι 8, Βισνιέφσκι, Σάμαρτζικ

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πρωτέας Βούλας 86-94

Διαιτητές: Κατραχούρας-Αθανασιάδης-Μπουγλός Π. (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 10-28, 42-50, 56-73, 86-94

Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης 3 (1), Χορν 27 (2), Μπαλόπουλος 6, Μολές, Ανέι 9, Νούμερος 3 (1), Καλιανιώτης 18, Καραμαλέγκος 11 (2), Γερομιχαλός 7, Μουτίδης 2

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου 8 (2), Παπανικολάου 6, Ζαν-Μπατίστ 21 (3), Μερμίγκης 12, Κόης 16 (4), Μπέλη 12 (2), Κάλλας 9 (1), Κολσούζογλου 10, Αναστασόπουλος

Η 5η αγωνιστική της Elite League (23-26/10):

Παρασκευή 23/10 (17:00):

Kronos BC Plasis-Ψυχικό 79-84

Σάββατο 24/10 (17:00):

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 95-57

Evertech Παπάγου – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-69

Κόροιβος – Μαχητές Πειραματικό 91-96

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Αμύντας 87-60

Κυριακή 25/10 (17:00):

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Γλαύκος Έσπερος 72-62

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πρωτέας Βούλας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.

Δευτέρα 26/10 (20:00):

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πανερυθραϊκός / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 30/10-2/11):

Παρασκευή 30/10 (17:00):

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Kerakoll ΑΓΕΧ

Σάββατο 31/10 (17:00):

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola

Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Πανερυθραϊκός – Kronos BC Plasis

Ψυχικό – Κόροιβος

Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας

Δευτέρα (2/11, 20:00):

Evertech Παπάγου – Πανιώνιος Cosmorama Travel