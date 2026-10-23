Elite League: Το Ψυχικό πέρασε από την έδρα του Κρόνου
Με τους Οικονομόπουλο (21π.), Χατζή (18π.) και Μιλεντίγεβιτς (16π.) να κρατούν την μπαγκέτα, το Ψυχικό έφτασε τις τρεις νίκες στο πρώτο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Elite League.
ΚRONOS - ΨΥΧΙΚΟ 79-86
Διαιτητές: Θεονάς-Παπαδόπουλος Χ.-Ρώτας (Καλαρέμας)
Δεκάλεπτα: 21-18, 34-41, 50-60, 79-86
Kronos (Σπανός): Κιούσης 3, Γκαθράιτ 22 (6), Παπαδιονυσίου 10, Γκρέκας 10 (1), Δέλγας 7 (1), Τζιάλλας, Μπουζούλας, Μαστόρος 13 (1), Βασιλαντωνάκης 2, Παλουκάκος 2, Τσουργιάννης 10
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Ουίλιαμσον 10, Παπαγιάννης 7, Μιλεντίγεβιτς 16 (2), Παπανικολάου 1, Οικονομόπουλος 21 (1), Χατζής 18 (1), Μπουντούρης 3(1), Γιουότ 10, Ματαλιωτάκης
Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.
Η 5η αγωνιστική της Elite League (23-26/10):
Παρασκευή 23/10 (17:00):
Kronos -Ψυχικό 79-86
Σάββατο 24/10 (17:00):
- Λαύριο – ΓΑΣ Κομοτηνή / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
- Παπάγου – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
- Κόροιβος – Μαχητές Πειραματικό / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
- Πανιώνιος – Αμύντας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Κυριακή 25/10 (17:00):
Δευτέρα 26/10 (20:00):
- Μέγαρα – Πανερυθραϊκός / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η επόμενη αγωνιστική (6η, 30/10-2/11):
Παρασκευή 30/10 (17:00):
- ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΓΕΧ
Σάββατο 31/10 (17:00):
- Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο
- Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες
- Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα
- Πανερυθραϊκός – Kronos BC
- Ψυχικό – Κόροιβος
- Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας
Δευτέρα (2/11, 20:00):
- Παπάγου – Πανιώνιος
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