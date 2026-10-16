Ο Πρωτέας Βούλας κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα του Παπάγου με 81-69 για την τρίτη αγωνιστική της Elite League.

Ο Πρωτέας Βούλας πέρασε νικηφόρα από το «Σαλούν» με 81-69 έναντι του Evertech Παπάγου, στην αναμέτρηση που ξεκίνησε την 3η αγωνιστική της Elite League, συνεχίζοντας στο δρόμο των επιτυχιών στο πρωτάθλημα, μετρώντας πλέον δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα και αφήνοντας τους «Στρατηγούς» χωρίς να έχουν γευτεί την χαρά της νίκης σε τρεις αγώνες.

Τα πρώτα τέσσερα λεπτά του παιχνιδιού κινήθηκαν στην ισορροπία (9-9), με το μακρινό σουτ του Πρωτέα και την κυριαρχία του Ολαγίνκα κοντά στο καλάθι να αλλάζουν τη ροή της αναμέτρησης, με συνέπεια οι φιλοξενούμενοι να προηγηθούν με διαφορά επτά πόντων στην πρώτη περίοδο (21-28). Τα μακρινά σουτ του Πετανίδη και του Σιγάλα πρόσφεραν την αντίδραση που επιθυμούσε ο Evertech Παπάγου (30-33 στο 13′), ωστόσο η εξαιρετική ευστοχία των παικτών του Μάνου Μανουσέλη, που είχαν 7/11 τρίποντα και ποσοστό ευστοχίας στο 64% στο ημίχρονο, τους κράτησε στο «τιμόνι» μπροστά στις αλλεπάλληλες προσπάθειες των γηπεδούχων για την επάνοδό τους (43-52).

Το σκηνικό άλλαξε εντελώς στην τρίτη περίοδο, με τους παίκτες του Φώτη Καρακώστα να επιδεικνύουν σκληράδα στην άμυνα και τον Τζέικομπς να… το παίρνει πάνω του επιθετικά, με αποτέλεσμα η διαφορά να μειωθεί στο τρίποντο (51-54 στο 24′), αλλά ορισμένες σημαντικές λύσεις από Κόη, Δήμου και Ολαγίνκα κράτησαν τον Πρωτέα σε θέση οδηγού (55-62). Με τον Δήμου να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και να παίρνει τη σκυτάλη από τον Ζαν-Μπατίστ, η ομάδα των Νοτίων προαστίων ξέφυγε και με διαφορά 14 πόντων (59-73 στο 33′), με τον Κόη να βάζει «σφραγίδα» στο τέλος και τον Πρωτέα να φέυγει νικητής από το «Σαλούν» με 69-81.

Διαιτητές: Μηλαπίδης-Λιαρομμάτης-Κουτίβης (Παυλόπουλος)

Δεκάλεπτα: 21-28, 43-52, 55-62, 69-81

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ, Μαλέλης 3, Σιγάλας 5 (1), Πετανίδης 16 (3), Βαφειάδης 3 (1), Γιαννόπουλος, Ζευγαράς 13, Τζέικομπς 19 (1), Καραγεωργίου 3, Μπάρμπας, Παπαγεωργίου 7 (1)

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου 16 (4), Παπανικολάου, Ζαν-Μπατίστ 8 (1), Μερμίγκης 6, Ολαγίνκα 14, Κόης 16 (3), Μπέλη 6, Κάλλας 10 (2), Κολσούζογλου 2, Ταμβάκης 3 (1), Χριστοφιδέλλης, Αναστασόπουλος

Η 3η αγωνιστική της Elite League:

Παρασκευή 16/10 (17:00):

Evertech Παπάγου – Πρωτέας Βούλας 69-81

Σάββατο 17/10 (17:00):

Kronos BC Plasis-Αμύντας / Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Μαχητές Πειραματικό / Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Ψυχικό / Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου / Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή / Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Κόροιβος / Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 19/10 (20:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 20-22/10):

Τρίτη 20/10 (17:00):

Ψυχικό-Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Μαχητές Πειραματικό – Kronos BC Plasis

Τετάρτη 21/10 (17:00):

Αμύντας-Κόροιβος

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου-Πανιώνιος Cosmorama Travel

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή-Evertech Παπάγου

Πρωτέας Βούλας-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Πέμπτη 22/10:

Πανερυθραϊκός-Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (17:00)

Γλαύκος Εσπερος-Kerakoll ΑΓΕΧ (18:00)