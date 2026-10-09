Ο Γιώργος Μάνταλος στις δηλώσεις του είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Αμύντας πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στο Κλειστό «Άγγελος Ζούπας», επικρατώντας των Μεγάρων με 65-62, χάρη σε καλάθι και φάουλ του Νεμάνια Μανοΐλοβιτς στα 4,7'' πριν από τη λήξη.

Aυτό το φάουλ, σε συνδυασμό με τα παράπονά του για τη διαιτησία στο ματς ήταν η αφορμή για να απασφαλίσει ο Γιώργος Μάνταλος στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Αναλυτικά

«Ξεφύγαμε τέσσερις φορές με διψήφια διαφορά πόντων και και τις τέσσερις φορές μάς επέστρεψαν πίσω. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που δεν έδωσα συγχαρητήρια στους διαιτητές. Υπάρχει ξεκάθαρη φιλοσοφία στην προσέγγιση του παιχνιδιού, αλλά σήμερα υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια. Έγιναν πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Μας χρέωσαν τάιμ άουτ που δεν πήραμε ποτέ. Έγιναν δύο challenges, ένα το κερδίσαμε και ένα το χάσαμε, με ξεκάθαρη παράβαση από τη γραμματεία.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Αμύντα για την προσπάθειά του. Έπαιξε πολύ καλά και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια. Ωστόσο, θεωρώ ότι το παιχνίδι διεξήχθη με διαφορετικά κριτήρια. Επειδή εμείς είμαστε μια αναπτυξιακή ομάδα, που προσπαθεί να προωθήσει το ελληνικό μπάσκετ, δεν μπορώ να δεχτώ να συμβαίνουν αυτά εις βάρος αυτών των παιδιών.

Αυτό που έγινε σήμερα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έγινε μία φορά, έγινε δεύτερη και δεν μιλήσαμε. Αυτό που συνέβη σήμερα δεν θα το ανεχτώ ξανά, εκτός αν με πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου πει να τα παρατήσω».