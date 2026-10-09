Ο Αμύντας επέστρεψε τέσσερις φορές από διψήφιες διαφορές και λύγισε τα Μέγαρα ΟΝΕΧ BC με 65-62, χάρη σε καλάθι και φάουλ του Νεμάνια Μανοΐλοβιτς στα 4,7'' πριν από τη λήξη, στην αναμέτρηση που άνοιξε τη δεύτερη αγωνιστική της Elite League.

Ο Αμύντας πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στο Κλειστό «Άγγελος Ζούπας», επικρατώντας των Μεγάρων με 65-62, χάρη σε καλάθι και φάουλ του Νεμάνια Μανοΐλοβιτς στα 4,7'' πριν από τη λήξη. Η αναμέτρηση στον Υμηττό άνοιξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Elite League, με τους γηπεδούχους να επιστρέφουν τέσσερις φορές από διψήφιες διαφορές και να παίρνουν τη νίκη στο φινάλε.

Τα Μέγαρα ισοφάρισαν σε 62-62, με τρίποντο του Κομνιανίδη και μία εύστοχη βολή του Γκάτζια, όμως η τελευταία λέξη ανήκε στον Μανοΐλοβιτς. Ο παίκτης του Αμύντα ευστόχησε σε καλάθι και φάουλ στα 4,7'' για το τέλος, διαμορφώνοντας το 65-62. Στην τελευταία επίθεση, ο Νότατζ αστόχησε στο σουτ που θα μπορούσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Πριν από το τζάμπολ, ο Γιάννης Κομνιανίδης των Μεγάρων παρέλαβε το βραβείο MVP Next Gen για την εμφάνισή του στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Δεκάλεπτα: 12-22, 29-31, 41-51, 65-62

Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 8 (1), Μανοΐλοβιτς 26 (1), Ζούπας 4, Ντουζίδης, Παπαδημητρίου 13 (3), Ιωάννου 5 (1), Κορκόντζελος, Δαμιανός 3, Ματζούρος 2, Τεμπλ 4

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάκος 6 (1), Γκάτζιας 10 (1), Νότατζ 15 (2), Χαϊδεμένος, Επαμεινώνδας 3 (1), Πεταλωτής, Μαραθωνίτης, Γκιουζελίδης 3, Κολοφώτης 10, Κομνιανίδης 9 (1), Ροζάκης 6, Τσάμης