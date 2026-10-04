Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Γλαύκος Έσπερος 87-79: Οι νεοφώτιστοι έγραψαν ιστορία στην Elite League
Την ιστορική πρώτη νίκη της στην Elite League πέτυχε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, που επικράτησε του Γλαύκου Εσπέρου με 87-79, αξιοποιώντας επί της ουσίας την πολύ καλή της απόδοση στο πρώτο και το τρίτο δεκάλεπτο, για να συνεχίσει να ζει… το όνειρό της, ενώ η δράση για την πρεμιέρα ολοκληρώνεται αύριο (5/10, 20:00) στον Άγιο Δημήτριο με την αναμέτρηση μεταξύ του Kronos BC Plasis και του Πανιωνίου.
Με εξαιρετική επιθετική λειτουργία στην πρώτη περίοδο, η Αναγέννηση άρχισε να ξεφεύγει από νωρίς και με τρίποντο του Πετράκη ολοκλήρωσε ιδανικά το δεκάλεπτο, προηγούμενη με 31-15. Με κύριους άξονες την άμυνά της και τις λύσεις από Μπρόντνεξ και Σάμαρτζικ, ο Γλαύκος Έσπερος μείωσε με επιμέρους 10-20 στους έξι πόντους (41-35 στο 18′) και το ημίχρονο έκλεισε στο 47-42 από καλάθι του Αδαμόπουλου.
Οι Στιουάρντ και Μπράντλεϊ ήταν εκείνοι, που κατά κύριο λόγο πήγαν τον έλεγχο στο σκοράρισμα για την κρητική ομάδα, καταφέρνοντας να φέρει τη διαφορά κοντά στους 20 πόντους στην τρίτη περίοδο με μια απόδοση αντίστοιχη της πρώτης, ολοκληρώνοντάς τη στο +17 (67-50). Οι ίδιοι ήταν, μαζί με βοήθειες του Πρέκα, εγγυητές στο φινάλε, για να έρθει η ιστορική πρώτη νίκη της Αναγέννησης στην Elite League (87-79).
Τα δεκάλεπτα: 31-15, 47-42, 67-50, 87-79
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 21 (4), Αλεξιάδης 2, Ιωακειμίδης 4, Γιαννούλτσης 1, Πετράκης 3 (1), Μπράντλεϊ 26 (1), Κογιώνης 12, Ρουκουνάκης, Πρέκας 14 (1), Κουρέπης 4
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου (Ρουμελιώτης): Άλεν 18 (2), Μπρόντνεξ 27 (4), Νεόφυτος, Καφέζας 3 (1), Στεμπάρης 1, Καρατζάς 5 (1), Βασιλείου, Αδαμόπουλος 2, Χαρούνι 8 (1), Βισνιέφσκι 4, Σάμαρτζικ 11
Τα αποτελέσματα
Παρασκευή 2/10:
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου-Ψυχικό 74-55
Σάββατο 3/10:
Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Κόροιβος 76-59
Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA – Αμύντας 70-61
Kerakoll ΑΓΕΧ – Μαχητές Πειραματικό 77-73
Evertech Παπάγου – Πανερυθραϊκός 92-111
Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πρωτέας Βούλας 77-72
Κυριακή 4/10:
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 87-79
Δευτέρα 5/10:
Kronos BC Plasis – Πανιώνιος Cosmorama Travel / 20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η επόμενη αγωνιστική (2η, 9-12/10):
Παρασκρυή 9/10 (17:00):
Αμύντας – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC
Σάββατο 10/10 (17:00):
Πρωτέας Βούλας – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – Evertech Παπάγου
Πανερυθραϊκός – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου
Ψυχικό – Kerakoll ΑΓΕΧ
Κόροιβος – Kronos BC Plasis
Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή
Δευτέρα 12/10 (20:00):
Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA
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