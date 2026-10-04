Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στην Elite League, επικρατώντας με 87-79 του Γλαύκου Εσπέρου και συνδυάζοντας την ιστορική στιγμή με μια εξαιρετική εμφάνιση.

Την ιστορική πρώτη νίκη της στην Elite League πέτυχε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, που επικράτησε του Γλαύκου Εσπέρου με 87-79, αξιοποιώντας επί της ουσίας την πολύ καλή της απόδοση στο πρώτο και το τρίτο δεκάλεπτο, για να συνεχίσει να ζει… το όνειρό της, ενώ η δράση για την πρεμιέρα ολοκληρώνεται αύριο (5/10, 20:00) στον Άγιο Δημήτριο με την αναμέτρηση μεταξύ του Kronos BC Plasis και του Πανιωνίου.