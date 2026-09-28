Η Elite League ανοίγει αυλαία για τη νέα σεζόν στις 03/10. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων.

Νέα σεζόν με αμείωτο ενδιαφέρον στην Elite League, η οποία κάνει τζάμπολ στις 03/10, σε μια αγωνιστική περίοδο, που αναμένεται συναρπαστική με μεγάλο ανταγωνισμό και ιστορικές ομάδες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική — 03/10/2026

(2/10) 17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – ΑΕ Ψυχικού ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – Αμύντας

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– Μαχητές Πειραματικό

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– Πανερυθραϊκός

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πρωτέας Βούλας

(5/10) 17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– Πανιώνιος Cosmorama Travel ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

2η Αγωνιστική — 10/10/2026

(9/10) 17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – Μέγαρα ΟΝΕΧ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – Evertech Παπάγου

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – Κρόνος Plasis BC

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

(12/10) 20:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – ΓΣ Σοφάδων ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

3η Αγωνιστική — 17/10/2026

(16/10) 17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– Πρωτέας Βούλας ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– Αμύντας

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– Μαχητές Πειραματικό

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – ΑΕ Ψυχικού

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – ΑΣΑ Κόροιβος

(19/10) 17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας–Πανερυθραϊκός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

4η Αγωνιστική — 21/10/2026

(20/10) 17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– ΓΣ Σοφάδων

(20/10) 17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – ΝΕ Μεγαρίδος

(20/10) 17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – Κρόνος Plasis BC

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – ΑΣΑ Κόροιβος.

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου–Πανιώνιος Cosmorama Travel

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Evertech Παπάγου

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

(22/10) 18:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας EΡΤ2 ΣΠΟΡ

5η Αγωνιστική — 24/10/2026

(23/10) 17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– ΑΕ Ψυχικού ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – Μαχητές Πειραματικό

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – Αμύντας

(25/10) 17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

(25/10) 17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– Πρωτέας Βούλας

(26/10) 17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– Πανερυθραϊκός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

6η Αγωνιστική — 31/10/2026

(30/10) 17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – ΓΣ Σοφάδων

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– Κρόνος Plasis BC

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας

(2/11) 17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– Πανιώνιος Cosmorama Travel ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

7η Αγωνιστική — 07/11/2026

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– Πρωτέας Βούλας

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – Evertech Παπάγου

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – ΑΕ Ψυχικού

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – Πανερυθραϊκός

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – Μαχητές Πειραματικό

8η Αγωνιστική — 14/11/2026

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – Πανιώνιος Cosmorama Travel

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– ΓΣ Σοφάδων

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – Κρόνος Plasis BC

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– Αμύντας

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – Μαχητές Πειραματικό

9η Αγωνιστική — 21/11/2026

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – Evertech Παπάγου

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – ΑΕ Ψυχικού

10η Αγωνιστική — 28/11/2026

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– Πανιώνιος Cosmorama Travel

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – ΓΣ Σοφάδων

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– Κρόνος Plasis BC

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – Αμύντας

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – Μαχητές Πειραματικό

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– ΑΕ Ψυχικού

11η Αγωνιστική — 05/12/2026

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– Evertech Παπάγου

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – Πρωτέας Βούλας

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – Πανερυθραϊκός ΑΣ

12η Αγωνιστική — 12/12/2026

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – Πανιώνιος Cosmorama Travel

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – Κρόνος Plasis BC

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– Αμύντας

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Μαχητές Πειραματικό

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – ΑΕ Ψυχικού

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – Πανερυθραϊκός ΑΣ

13η Αγωνιστική — 23/12/2026

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– ΓΣ Σοφάδων

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– Πρωτέας Βούλας

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – Evertech Παπάγου

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

14η Αγωνιστική — 06/01/2027

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– Πανιώνιος Cosmorama Travel

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – Κρόνος Plasis BC

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – Αμύντας

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– Μαχητές Πειραματικό

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– ΑΕ Ψυχικού

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πανερυθραϊκός ΑΣ

17:00 — Γ. Γεννηματάς: Πρωτέας Βούλας – Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

15η Αγωνιστική — 09/01/2027

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – Evertech Παπάγου

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – ΓΣ Σοφάδων

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – Πρωτέας Βούλας

16η Αγωνιστική — 16/01/2027

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – Κρόνος Plasis BC

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – ΓΣ Σοφάδων

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– Evertech Παπάγου

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17η Αγωνιστική — 23/01/2027

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– Πρωτέας Βούλας

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – Πανερυθραϊκός ΑΣ

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– ΑΕ Ψυχικού

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – Μαχητές Πειραματικό

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– Αμύντας

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πανιώνιος Cosmorama Travel

18η Αγωνιστική — 30/01/2027

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – Κρόνος Plasis BC

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – ΓΣ Σοφάδων

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – Evertech Παπάγου

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – Πανιώνιος Cosmorama Travel

19η Αγωνιστική — 06/02/2027

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – Πρωτέας Βούλας

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – Πανερυθραϊκός ΑΣ

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– ΑΕ Ψυχικού

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– Μαχητές Πειραματικό

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – Αμύντας

20ή Αγωνιστική — 13/02/2027

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – Κρόνος Plasis BC

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – ΓΣ Σοφάδων

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– Evertech Παπάγου

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – Πανιώνιος Cosmorama Travel

21η Αγωνιστική — 17/02/2027

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – Evertech Παπάγου

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – Πρωτέας Βούλας

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– Πανερυθραϊκός ΑΣ

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – ΑΕ Ψυχικού

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – Μαχητές Πειραματικό

22η Αγωνιστική — 20/02/2027

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – Κρόνος Plasis BC

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – ΓΣ Σοφάδων

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – Αμύντας

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – Πανιώνιος Cosmorama Travel

23η Αγωνιστική — 27/02/2027

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– Evertech Παπάγου

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– Πρωτέας Βούλας

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – Πανερυθραϊκός ΑΣ

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – ΑΕ Ψυχικού

24η Αγωνιστική — 06/03/2027

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Κρόνος Plasis BC

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– ΓΣ Σοφάδων

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– Μαχητές Πειραματικό

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – Αμύντας

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – ΚΑΕ Πανιώνιος ΓΣΣ 1890

25η Αγωνιστική — 13/03/2027

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ.

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– Evertech Παπάγου

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – Πρωτέας Βούλας

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – Πανερυθραϊκός ΑΣ

26η Αγωνιστική — 20/03/2027

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– Κρόνος Plasis BC

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– ΓΣ Σοφάδων

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – ΑΕ Ψυχικού

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – Μαχητές Πειραματικό

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Αμύντας

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– ΚΑΕ Πανιώνιος ΓΣΣ 1890

27η Αγωνιστική — 24/03/2027

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – ΓΣ Σοφάδων

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – Evertech Παπάγου

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – Πρωτέας Βούλας

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

28η Αγωνιστική — 27/03/2027

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– Κρόνος Plasis BC

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – Πανερυθραϊκός ΑΣ

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΕ Ψυχικού

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– Μαχητές Πειραματικό

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– Αμύντας

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – ΚΑΕ Πανιώνιος ΓΣΣ 1890

29η Αγωνιστική — 03/04/2027

17:00 — Δ.Α.Κ. Γλυφάδας: Πανιώνιος Cosmorama Travel – ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 — Ν. Κλειστό Αγίου Δημητρίου: Κρόνος Plasis BC– ΓΣ Σοφάδων

17:00 — Αμαλιάδας (Ήλιδας): ΑΣΑ Κόροιβος – Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 — «Άγγελος Ζούπας»: Αμύντας – Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

17:00 — Δ.Α.Κ. Πεύκων: Μαχητές Πειραματικό – Evertech Παπάγου

17:00 — «Δ. Χουλιαράκης»: ΑΕ Ψυχικού – ΑΣΑ Αναγέννηση

17:00 — «Στέλιος Καλαϊτζής»: Πανερυθραϊκός– Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

17:00 — Κρύα Ιτεών: Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου – Πρωτέας Βούλας

30ή Αγωνιστική — 10/04/2027

17:00 — NEM BC Arena: Μέγαρα ΟΝΕΧ– Κρόνος Plasis BC.

17:00 — ΚΓ 2ου Λυκείου Κομοτηνής: Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

17:00 — Νέας Αλικαρνασσού: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου– Πανερυθραϊκός ΑΣ

17:00 — Ε.Α.Κ. Παπάγου: Evertech Παπάγου– ΑΕ Ψυχικού

17:00 — ΚΓ Λαυρίου: Λαύριο ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ – Μαχητές Πειραματικό

17:00 — «Τάσος Καμπούρης»: Kerakoll Kerakoll ΑΓΕ Χαλκίδας– Αμύντας

17:00 — Σοφάδων: ΓΣ Σοφάδων – ΑΣΑ Κόροιβος

17:00 — «Γ. Γεννηματάς»: Πρωτέας Βούλας – ΚΑΕ Πανιώνιος ΓΣΣ 1890