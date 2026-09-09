Πανιώνιος: Άνετη φιλική νίκη επί του Πρωτέα Βούλας
Ο Πανιώνιος συνεχίζει τα φιλικά του παιχνίδια, αλλά και τις προπονήσεις, προκειμένου να είναι έτοιμος για την έναρξη των υποχρεώσεών του στην Elite League. Την Τετάρτη (09/09) αντιμετώπισε τον Πρωτέα Βούλας και έφτασε άνετα στη νίκη με 84-60.
Για την ομάδα του coach Καραγιάννη, πέντε παίκτες ήταν διψήφιοι. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Σταυρακούκα (18), Κολοβέρο (14), Μπουτσάναν (13), Γουόλτερς (13) και Χριστοφίλη (13).
Τα δεκάλεπτα: 16-18, 37-33, 57-48, 84-60
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL (Καραγιάννης): Buchanan 13, Κολοβέρος 14 (1), Καρράς 2, Πιλάβιος 3 (1), Γερομιχαλός 6, Χριστοφίλης 13 (3), Δενδρινός 2, Σταυρακούκας 18 (1), Σασλόγλου, Walters 13 (1 τρ- 9 ριμπάουντ).
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