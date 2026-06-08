Πανιώνιος: Έκλεισε τον Πέτρο Γερομιχαλό
Σημαντική ενίσχυση για τον Πανιώνιο, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Πέτρο Γερομιχαλό.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης η οποία θα αγωνίζεται στην Elite League τη νέα αγωνιστική χρονιά, έχει ξεκινήσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να «χτίσει» το κατάλληλο ρόστερ, προκειμένου να διεκδικήσει ξανά την άνοδο στη Stoiximan GBL.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Πέτρος Γερομιχαλός είναι ο εκλεκτός του Νίκου Καραγιάννη για τη θέση του power forwrd, ενώ επίσης ο Ιωσήφ Κολοβέρος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους «κυανέρυθρους».
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Ο Γερομιχαλός τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μυκόνου και είχε μ.ο 2.7 πόντους ανά αγώνα, σε 21 αναμετρήσεις. Σημειώνεται πως η ΚΑΕ Πανιώνιος θα πραγματοποιήσει Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 11/06, ενόψει της νέας σεζόν.
Αναλυτικά:
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