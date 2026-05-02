Υφαντής: «Ο Παπάγος έχει τη χρυσή ευκαιρία να ξαναγράψει ιστορία!»

Ο Παπάγος βρίσκεται μία νίκη μακριά από την επιστροφή του στη Stoiximan GBL έπειτα από 27 χρόνια και ο ιστορικός αρχηγός των «Στρατητών», Μάικ Υφαντής, έδωσε το σύνθημα πριν από τον τελικό ανόδου με τον Βίκο Ιωαννίνων.

Ο Παπάγος επικράτησε της Μεγαρίδας στον ημιτελικό του Final 4 της Elite League, που διεξάγεται στη Λευκάδα, και πλέον απέχει μία νίκη μακριά από την ιστορική επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, αντιμετωπίζοντας τον Βίκο Ιωαννίνων στον τελικό ανόδου (3/5, 18:15).

Από την πλευρά του, ο Μάικ Υφαντής, εμβληματικός αρχηγός του Παπάγου και μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες των «Στρατητών», έδωσε το σύνθημα με ανάρτησή του στα social media.

«Αν στην αρχή της φετινής σεζόν προέβλεπαν ορισμένοι ότι η πορεία του Παπάγου θα ήταν αυτή η μαγική που ζούμε σήμερα, τότε σίγουρα θα τους έλεγαν, το λιγότερο, τρελούς. Κόντρα, λοιπόν, σε όλα τα προγνωστικά, η αγαπημένη μας ομάδα βρίσκεται μια ανάσα από το όνειρο: την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ, έπειτα από 27 ολόκληρα χρόνια.

Είκοσι επτά αγωνιστικές σεζόν με περιπλάνηση σε δύσκολα γήπεδα της επαρχίας, σε χαμηλές κατηγορίες, στα τοπικά της Αθήνας για δύο σεζόν σερί, με οικονομικά προβλήματα, με δύσκολες στιγμές και αβέβαιο μέλλον. Ωστόσο, με σκληρό αγώνα, θυσίες, πίστη, ελπίδα, μα πάνω απ’ όλα ΑΓΝΗ ΑΓΑΠΗ για αυτή τη φανέλα, η ομάδα σιγά-σιγά βρήκε τη χαμένη της αίγλη.

Ο προπονητής μας, Φώτης Καρακώστας, και οι παίκτες μας δούλεψαν σκληρά όλη τη σεζόν, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, κυρίως στον πρώτο γύρο. Οι κόποι τους τώρα ανταμείβονται και το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα: τους δίνει αυτό που αξίζουν, με βάση την παρουσία τους μέσα στο παρκέ.

Έχουμε τη χρυσή ευκαιρία να ξαναγράψουμε ιστορία. Όλοι μαζί, μια γροθιά: οι προπονητές μας, οι παίκτες μας, όλο το καταπληκτικό σταφ που κάνει αθόρυβη δουλειά όλη τη σεζόν, η διοίκησή μας. Δίπλα μας, ο καταπληκτικός κόσμος μας, που έκανε τη Λευκάδα να παραμιλάει με τον παλμό του και τη δυνατή του φωνή.

Πάμε γερά να κάνουμε πράξη το αγαπημένο μας σύνθημα, μετά από 27 χρόνια: "Α1 εγώ θέλω να σε δω και να τρελαθώ!" Αύριο ας κάνουμε τη Λευκάδα Σαλούν»

Το πανόραμα του Final 4 της Elite League

Ημιτελικοί (1/5)

Τελικός (3/5)