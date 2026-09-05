Μαρούσι: Φιλική νίκη επί του Παπάγου
Το Μαρούσι του Ηλία Παπαθεοδώρου επικράτησε του Παπάγου με 89-76 σε φιλικό παιχνίδι στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» παρά τις απουσίες του.
Μετά τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό με 97-86 η ομάδα των Βορείων Προαστίων άφησε θετικές εντυπώσεις και στον σημερινό φιλικό αγώνα απέναντι στον Παπάγου. Για το Μαρούσι απουσίαζαν οι Ουόκερ, Κασελάκης και Τουλιάτος για λόγους ξεκούρασης, ενώ οι Μαρτς, Λούντζης και Ουέαρ συνεχίζουν τις αποθεραπείες τους, ούτως ώστε να είναι πανέτοιμοι για τη νέα απαιτητική σεζόν.
Τα δεκάλεπτα: 31-13, 47-38, 72-54, 89-76
𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝙎𝘾𝙊𝙍𝙀 | 𝙈𝘼𝙍𝙊𝙐𝙎𝙎𝙄 – 𝙋𝘼𝙋𝘼𝙂𝙊𝙐 89–76— Maroussi BC (@Maroussi1896) September 5, 2026
Στο τρίτο φιλικό της σεζόν (δεύτερο σερί), το Μαρούσι επικράτησε του Παπάγου με 89-76 στον Άγιο Θωμά. Δεν αγωνίστηκαν οι Γουόκερ, Κασελάκης, Τουλιάτος και οι Μαρτς, Λούντζης, Γουέαρ.#MaroussiBC pic.twitter.com/EAaiQ20jlN
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