Μαρούσι: Φιλική νίκη επί του Παπάγου

Γιώργος Σακελλάρης
Μαρούσι: Φιλική νίκη επί του Παπάγου

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Το Μαρούσι επιβλήθηκε σε φιλικό προετοιμασίας του Παπάγου με 89-76 παρά τις απουσίες που είχε το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Το Μαρούσι του Ηλία Παπαθεοδώρου επικράτησε του Παπάγου με 89-76 σε φιλικό παιχνίδι στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» παρά τις απουσίες του.

Μετά τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό με 97-86 η ομάδα των Βορείων Προαστίων άφησε θετικές εντυπώσεις και στον σημερινό φιλικό αγώνα απέναντι στον Παπάγου. Για το Μαρούσι απουσίαζαν οι Ουόκερ, Κασελάκης και Τουλιάτος για λόγους ξεκούρασης, ενώ οι Μαρτς, Λούντζης και Ουέαρ συνεχίζουν τις αποθεραπείες τους, ούτως ώστε να είναι πανέτοιμοι για τη νέα απαιτητική σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 31-13, 47-38, 72-54, 89-76

@Photo credits: @Maroussi1896/X
     

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