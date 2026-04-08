Δείτε τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των play-offs και play-out της Elite League.

Το Λαύριο ξεκίνησε με το «δεξί» στα play-offs της Elite League, καθώς επικράτησε του Βίκου εκτός έδρας με 87-83 και έκανε το 2-1 στη σειρά, παίρνοντας το πλεονέκτημα, με την πρόκριση να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Στο άλλο ντέρμπι της ημέρας που εκτυλίχθηκε στα Μέγαρα, η τοπική ομάδα κέρδισε με 91-89 του Κοροίβου και πήρα τα «ηνία» στη σειρά (2-1), με την πρόκριση να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Ο Πρωτέας επικράτησε του Ψυχικού με, κάνοντας το 3-0 και θέλει ακόμη μία νίκη για να βρεθεί στο Final-Four.

Στην αναμέτρηση που έκλεισε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής, ο Παπάγου, πέτυχε επιβλητική νίκη κόντρα στη Χαλκίδα με 83-63 και χρειάζεται μία ακόμη νίκη, προκειμένου να βρεθεί στο Final-Four.

Για τα play-out οι Σοφάδες... διέλυσαν τη νίκη Βόλου με 86-47, κάνοντας το 2-1 και οι Μαχητές Πειραματικού κέρδισαν στη Δάφνη την ομάδα της πόλης με 78-76, κάνοντας το 2-1.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των playoffs (Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου):

ΝΕ Μεγαρίδος-Κόροιβος Αμαλιάδας 91-89 (2-1)

Vikos Φalcons-Λαύριο Boderm 83-87 (1-2)

Τα αποτελέσματα των play out (Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου):

Σοφάδες-Νίκη Βόλου 86-47 (2-1)

Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό 76-78 (1-2)

Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό 65-57 (3-0)

Παπάγου - Χαλκίδα 83-63 (3-0)

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Playoffs

ΝΕ Μεγαρίδος-Κόροιβος Αμαλιάδας 91-89

Διαιτητές: Τσαρούχα-Τεφτίκης-Ρίζος (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 17-21, 37-45, 63-62, 91-89

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Δενδρινός 19 (3), Παπαγεωργίου 2, Γκρέκας 13 (1), Παναγιωτόπουλος 9 (3), Σωτηρίου 26, Πόζογλου 6, Καλιανιώτης 4, Κολοφώτης 5, Ροζάκης 5, Πέργουλης 2

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 4, Γκλάσπερ 28 (2), Κοκορέλης 5, Κινινής, Πιλάβιος 12 (2), Παρασκευόπουλος 23 (3), Πετανίδης 14, Τάταρης 3 (1)

Vikos Φalcons-Λαύριο Boderm 83-87

Διαιτητές: Συμεωνίδης-Χατζημπαλίδης-Λόρτος (Τζαμάκου)

Δεκάλεπτα: 26-28, 45-48, 64-72, 83-87

Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 5 (1), Σιμιτζής, Γεωργίου 1, Άντερσον 28 (2), Γράβας 13, Διαμαντάκος 8, Καμπερίδης 9 (2), Τσούκας 7, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 10

Λαύριο (Πασχάλης): Στασινός 15 (1), Σιγάλας 14 (2), Προίσκος 1, Δήμος 2, Δεϊμέζης 2, Γεωργάς 7, Τόλιας 24 (2), Καματερός 14 (2), Καλόγηρος 6 (1), Μουτάφης 2

Play Out

Σοφάδες-Νίκη Βόλου 86-47

Διαιτητές: Πιτσίλκας-Ταρενίδης-Μαραμής (Τέγα)

Δεκάλεπτα: 15-11, 38-19, 63-32, 86-47

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 8 (2), Μπόθγουελ 13, Χατζής 15, Τουλούπης, Πασαγιάννης, Χαντζής 8 (2), Καπετάκης 4, Επαμεινώνδας 9 (3), Ευσταθιάδης 7 (1), Μπουντούρης 15 (5), Ζευγαράς, Σπρίντζιος 7 (1)

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 10, Τζόνσον 4, Παπαδόπουλος 1, Μπαλόπουλος 2, Φιλοξενίδης 6 (2), Μαντίκος, Σπανόπουλος, Πρίφτης, Βλαχογιάννης 4, Μπακέας, Νίκολης 12 (2), Τσουμάνης 8 (1)

Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό 76-78

Διαιτητές: Θεονάς-Μαρτινάκος-Λιόνας (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 21-23, 39-44, 58-56, 76-78

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 19 (5), Τζιβελέκας 5 (1), Τοπάλι 5 (1), Καράμπουλας 10 (1), Ετζιάκα 4, Κάρτραϊτ 21 (1), Φιλιππάκος 12, Έξαρχος

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Κωνσταντινίδης 5 (1), Μπανκς 16 (1), Πουρλίδας 19 (3), Κατσαμούρης 11, Νώτης 12, Καρπούζης 2, Χαραλαμπίδης 4, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 9, Κομνιανίδης

Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό 65-57

Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Νάστος-Καραπαπάς (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 18-18, 29-28, 51-41, 65-57

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 9 (2), Μιλεντίγεβτς 7, Ρις 12, Κόης 14 (3), Δέλγας 10 (2), Πετανίδης, Μπέλη 6, Αδαμόπουλος, Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 5 (1)

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 7, Κουκάς 3 (1), Ρος 12 (1), Αντωνάκης 3 (1), Καρράς 1, Γουέλς 15 (3), Ζορμπάς 4, Δημάκος 6, Θεοδώρου 6 (2).

Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ 83-63

Διαιτητές: Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης-Μπον (Νιγιάννης)

Δεκάλεπτα: 19-20, 39-34, 61-46, 83-63

Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου, Μπιλάλης 5 (1), Άντερτον 23 (1), Μερμίγκης 13 (1), Δενδρινός, Μαλέλης 11 (2), Σκούρτης 7 (1), Ντιμανότσι 11, Ματσάγγος 8 (1), Γιαννάκης 3 (1), Καραμαλέγκος 2, Χουγκάζ

ΑΓΕΧ (Συμεωνίδης): Μπράιαντ 11, Παπαρέγκας 15 (4), Μελισσαράτος 14 (1), Γερομιχαλός 6, Μιχαήλ, Νέσης 5, Μητσιμπόνας, Λουφίλ 2, Κανονίδης 5 (1), Σάμαρτζιτς 2, Ζερβός 3 (1)

Επόμενη αγωνιστική playoffs:

Τρίτη 14 Απριλίου

17:00 Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Τετάρτη 15 Απριλίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)

17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

Επόμενη αγωνιστική play out:

Τετάρτη 15 Απριλίου