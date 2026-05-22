Ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης ο Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου!

Μια μεγάλη επιτυχία για την ελληνική πάλη σημείωσε ο νεαρός Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U15, που διεξήχθη στη Βουλγαρία.

Ο ταλαντούχος αθλητής της κατηγορίας των 57κ. ελληνορωμαϊκής πραγματοποίησε μια συγκλονιστική πορεία, επιβεβαιώνοντας τις μεγάλες δυνατότητές του και γεμίζοντας υπερηφάνεια όλους τους Έλληνες φιλάθλους.

Ο Χατζηκωνσταντίνου ξεκίνησε εντυπωσιακά τη διοργάνωση, επικρατώντας με τεχνική υπεροχή του Εσθονού Μπόετκερ στο εναρκτήριο παιχνίδι. Στη συνέχεια, στους "16", συνέτριψε τον Ρουμάνο Μπελντέα –πάλι με τεχνική υπεροχή– συνεχίζοντας να εντυπωσιάζει.

Στα προημιτελικά, ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση, νικώντας καθαρά με 3-0 τον Πολωνό Νοβίτσκι και πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά στα μετάλλια.

Ο ημιτελικός αγώνας ήταν συγκλονιστικός. Ο Χατζηκωνσταντίνου αντιμετώπισε τον Λευκορώσο Αλιακσέι και, παρότι το σκορ έληξε ισόπαλο 3-3, η κρίση των κριτών έκρινε νικητή τον Έλληνα αθλητή! Πανηγυρίζοντας πάνω στην παλαίστρα, πήρε τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Στον μεγάλο τελικό, ο νεαρός Έλληνας παλαιστής βρήκε απέναντί του τον ισχυρό Ρώσο Μουτσουραεβ. Παρά την τεράστια προσπάθειά του, ηττήθηκε με τεχνική υπεροχή, κατακτώντας ωστόσο το ασημένιο μετάλλιο – μια τεράστια επιτυχία για έναν νεαρό αθλητή που δείχνει ότι έχει το μέλλον μπροστά του.