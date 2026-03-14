Eliete League: Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής
Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε της Νίκης Βόλου με 64-53 και συνέχισε να απολαμβάνει τη μοναξιά της στην κορυφή. Οι Σοφάδες επικράτησαν εύκολα του Αιγάλεω με 101-69, ενώ το Λαύριο πήρε μεγάλο... διπλό στην έδρα της Δάφνης, κερδίζοντας με 87-110.
Ο Κόροιβος με τον Γκλάσπερ... μπροστάρη επικράτησε τους Μαχητές Πειραματικού με 91-78, το Ψυχικό κέρδισε με 91-72 και η Μεγαρίδα, δυσκολεύτηκε αλλά τα κατάφερε επί του Παπάγου με 81-74.
Αναλυτικά η 26η αγωνιστική:
Σάββατο 14 Μαρτίου
- Σοφάδες-Αιγάλεω 101-69
- Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Νίκη Βόλου 64-53
- Ψυχικό-Πανερυθραϊκός 91-72
- Δάφνη-Λαύριο Boderm 87-110
- ΝΕ Μεγαρίδος-Evertech Παπάγου 81-74
- Κόροιβος-Μαχητές Πειραματικό 91-78
Δευτέρα 16 Μαρτίου
- 19:30 ΑΓΕΧ-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Vikos Φalcons
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Νίκη Βόλου 64-53
Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Δέλλας-Νικολαϊδης (Καράτσαλος)
Δεκάλεπτα: 9-8, 28-23, 41-43, 64-53
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Ρόμπινσον 13 (2), Άλεν 8, Καλλιακούδας 7 (2), Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 13 (4), Χατζηνικόλας 11 (2), Σταυρακούκας 4, Τσάμης 1, Φύτρος 5, Βισνιέφσκι 2
Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 7, Τζόνσον 21 (2), Παπαδόπουλος 12 (2), Μπαλόπουλος 6, Ραπτόπουλος, Μαντίκος 2, Τσόχας, Σπανόπουλος, Πρίφτης, Μπακέας 3 (1), Νίκολης 2
Κόροιβος Αμαλιάδας-Μαχητές Πειραματικό 91-78
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Αργυρούδης-Λιόνας (Κοκορδάτος)
Δεκάλεπτα: 28-26, 46-37, 69-60, 91-78
Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου, Γκλάσπερ 29 (4), Λεμπέσης, Ντέιβις 14 (1), Κοκορέλης 4, Κινινής 2, Πιλάβιος 15 (3), Παρασκευόπουλος 6, Αδαμόπουλος 1, Πετανίδης 6, Κάτζος 5 (1), Τάταρης 9
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Κωνσταντινίδης, Μπανκς 16 (3), Πουρλίδας 8 (1), Κατσαμούρης 5, Νώτης 25, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 19 (2), Κομνιανίδης 5 (1)
Σοφάδες-Αιγάλεω 101-69
Διαιτητές: Λόρτος-Αναστασιάδης Β.-Παζώλης (Βαρνάς)
Δεκάλεπτα: 33-13, 58-39, 79-53, 101-69
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 4 (1), Μπόθγουελ 14 (1), Χατζής 11, Πασαγιάννης 7 (1), Χαντζής 5 (1), Καπετάκης 23 (3), Επαμεινώνδας 10 (2), Ευσταθιάδης 9 (1), Μπουντούρης 3 (1), Ζευγαράς 4, Σπρίντζιος 11 (1)
Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 9 (1), Έλμορ 9, Βέλκος, Μπαλός 12 (1), Λάμπρου, Δεμερούδης 8 (2), Κουρτίδης 8 (1), Κουστένης 8 (1), Ντιπτσής 15 (2)
Ψυχικό-Πανερυθραϊκός 91-72
Διαιτητές: Κάρδαρης-Ζαχαρής-Ρώτας (Κουλούρης)
Δεκάλεπτα: 31-13, 50-33, 71-51, 91-72
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 12 (2), Κουκάς 6 (2), Μπουρνελές 7 (2), Ρος 24 (5), Αντωνάκης 5 (1), Καρράς 2, Γουέλς 28 (3), Ζορμπάς 7, Δημάκος, Θεοδώρου
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 6, Σκόρδος 2, Δημητρακόπουλος, Νικολαΐδης 2, Καμάρας 12 (2), Σεντ Χίλερ 11 (1), Δομπρογιάννης 12 (2), Καραΐσκος 3, Σταματογιάννης 8 (1), Ιωαννίδης 16 (2)
Η επόμενη αγωνιστική (27η, 18/3)
Τετάρτη 18 Μαρτίου
- 17:00 Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Evertech Παπάγου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Λαύριο Boderm-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Πανερυθραϊκός-Δάφνη (ERT Sports)
- 17:00 Νίκη Βόλου-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)
Πέμπτη 19 Μαρτίου
- 17:00 Αιγάλεω-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)
- Ρεπό: Πρωτεας Βούλας
