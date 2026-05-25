Ιστορική γκάφα στη Ρωσία: Παίκτης έσπασε το Κύπελλο την ώρα του πανηγυρισμού

Ο Αργεντίνος επιθετικός της Σπάρτακ Μόσχας, Πάμπλο Σολάρι, υπέπεσε σε ένα ξεκαρδιστικό ατόπημα, καθώς έσπασε το Σούπερ Καπ Ρωσίας, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Η Σπάρτακ Μόσχας, ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο πρώην κιτρινόμαυρος Λιβάι Γκαρσία, αναμετρήθηκε χθες (24/05) με την Κράσνονταρ, στο πλαίσιο του Σούπερ Καπ Ρωσίας και επικράτησε με 4-3 στα πέναλτι (1-1 κ.δ).

Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδείχθηκε ο νεαρός Αργεντίνος επιθετικός, Πάμπλο Σολάρι, ο οποίος άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης.

Όμως, απ΄ότι αποδείχθηκε στο τέλος, οι ικανότητες του 25χρόνου επιθετικού «περιορίζονται» μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου, καθώς έξω από αυτές είναι λίγο απρόσεκτος, κάτι που φάνηκε και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που ο Σολάρι έπιασε στα χέρια του το γυάλινο τρόπαιο της ομάδας του και το περιέφερε ψηλά στον ουρανό του γηπέδου για να γιορτάσει την κατάκτηση του, το... έσπασε, σε ένα στιγμιότυπο που έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και έγινε αμέσως viral.