Την τρίτη σερί νίκη του πέτυχε ο Πρωτέας, επικρατώντας στο ντέρμπι απέναντι στη Δόξα Λευκάδας (73-67). Εύκολο «διπλό» για τον Κόροιβο στο Αιγάλεω, την ώρα που ο Βίκος απολαμβάνει την κορυφή στη βαθμολογία.

Στις τρεις αναμετρήσεις που έριξαν την αυλαία της 21ης αγωνιστικής, ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε στο ντέρμπι απέναντι στη Δόξα Λευκάδας με 73-67. Εύκολο απόγευμα είχε ο Βίκος, καθώς κέρδισε με διαφορά 15 πόντων το Ψυχικό (70-55) και παρέμεινε στην κορυφή. Ο Κόροιβος έκανε το καθήκον του μέσα στο Αιγάλεω, παίρνοντας το «διπλό» με 71-79.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα (21η αγωνιστική):

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

ΑΓΕΧ-ΝΕ Μεγαρίδος 87-79

Λαύριο Boderm-Πανερυθραϊκός 98-100

Μαχητές Πειραματικό-Σοφάδες 58-75

Evertech Παπάγου-Νίκη Βόλου 89-79

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

Πρωτέας Βούλας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 73-67

Vikos Φalcons-Ψυχικό 70-55

Αιγάλεω-Κόροιβος Αμαλιάδας 71-79

Ρεπό: Δάφνη

Οι αναμετρήσεις:

Vikos Φalcons-Ψυχικό 70-55

Διαιτητές: Τζιοπάνος-Μπακάλης-Μπουγλός Π. (Τζαμάκου)

Δεκάλεπτα: 21-16, 37-37, 53-45, 70-55

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 13 (3), Σιμιτζής 11 (3), Γεωργίου 1, Άντερσον 8 (2), Γράβας 15 (4), Διαμαντάκος, Καμπερίδης 3, Βασιλείου, Τσούκας 9 (2), Αρνόκουρος 4, Μαστρογιαννόπουλος 6

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 8 (2), Κουκάς 5 (1), Μπουρνελές 5 (1), Χέντερσον 16 (3), Αντωνάκης, Καρράς 10, Γουέλς 5, Ζορμπάς 4, Δημάκος 2, Θεοδώρου

Αιγάλεω-Κόροιβος Αμαλιάδας 71-79

Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Καλογριάς-Βαγγάλης (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 9-20, 31-37, 51-67, 71-79

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 26 (5), Έλμορ 11, Χουχούμης 14 (1), Μπαλός 6, Κουρτίδης 12 (3), Κουστένης 2, Ντιπτσής

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου, Λεμπέσης 6 (2), Ντέιβις 15 (1), Πιλάβιος 12, Παρασκευόπουλος 18 (1), Πετανίδης 12, Κάτζος 6 (2), Τάταρης 10 (1)

Πρωτέας Βούλας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 73-67

Διαιτητές: Μαρινάκης-Μαρτινάκος-Στρέμπας (Μωϋσιάδης)

Δεκάλεπτα: 23-24, 31-41, 51-54, 73-67

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 21 (4), Μιλεντίγεβτς 10 (1), Ρις 20, Κουφόπουλος, Κόης 10, Δέλγας 2, Πετανίδης 8, Μπέλη 2, Αδαμόπουλος, Καραγεωργίου, Βουλγαρόπουλος

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 3 (1), Ρόμπινσον 16 (2), Άλεν 8 (1), Γιαννούλτσης 8 (2), Σαχπατζίδης 4 (1), Χατζηνικόλας 7 (1), Σταυρακούκας 12 (2), Τσάμης 5, Φύτρος 4, Βισνιέφσκι

Η επόμενη αγωνιστική:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

17:00 Σοφάδες-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)

17:00 Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:00 Δάφνη-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

18:30 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος