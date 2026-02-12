Ολυμπιακός: Τα τρομερά καρφώματα του Χολ και του Τζόουνς που ξεσήκωσαν το ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ, για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Τάιρικ Τζόουνς και ο Ντόντα Χολ, πρόσφεραν θέαμα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, με δύο εντυπωσιακές φάσεις, που ξεσήκωσαν το φαληρικό στάδιο.
Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από άστοχο τρίποντο του Άλεκ Πίτερς, ο Τζόουνς βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και μπόρεσε να κάνει το follow κάρφωμα, στην πρώτη εντυπωσιακή φάση του αγώνα.
Το θέαμα συνεχίστηκε με τον Χολ αυτή τη φορά. Έπειτα από επαναφορά - πάσα του Τόμας Γουόκαπ, ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού, απογειώθηκε και έπιασε την μπάλα στο υψηλότερο σημείο και προσγειώθηκε με... μανία στο καλάθι του Ερυθρού, στο δεύτερο πιο εντυπωσιακό highlight της αναμέτρησης.
Δείτε τις φάσεις:
Tyrique Jones 😤@Olympiacos_BC #MotorolaMagicMoment pic.twitter.com/9hp9Db3xiN— EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2026
DONTA HALL OMG 😱@Olympiacos_BC #MotorolaMagicMoment pic.twitter.com/n09KRHdFgB— EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2026
