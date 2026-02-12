Ο Τάιρικ Τζόουνς και ο Ντόντα Χολ, πρόσφεραν «πλούσιο» θέαμα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, με δύο εντυπωσιακά καρφώματα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ, για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τάιρικ Τζόουνς και ο Ντόντα Χολ, πρόσφεραν θέαμα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, με δύο εντυπωσιακές φάσεις, που ξεσήκωσαν το φαληρικό στάδιο.

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από άστοχο τρίποντο του Άλεκ Πίτερς, ο Τζόουνς βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και μπόρεσε να κάνει το follow κάρφωμα, στην πρώτη εντυπωσιακή φάση του αγώνα.

Το θέαμα συνεχίστηκε με τον Χολ αυτή τη φορά. Έπειτα από επαναφορά - πάσα του Τόμας Γουόκαπ, ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού, απογειώθηκε και έπιασε την μπάλα στο υψηλότερο σημείο και προσγειώθηκε με... μανία στο καλάθι του Ερυθρού, στο δεύτερο πιο εντυπωσιακό highlight της αναμέτρησης.