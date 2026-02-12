Ένα απίθανο λάθος του Ζοάν Γκαρθία έδωσε την ευκαιρία στην Ατλέτικο Μαδρίτης να προηγηθεί από νωρίς ενάντια στην Μπαρτσελόνα με αυτογκόλ.

Λένε ότι η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί και στην περίπωση της Μπαρτσελόνα, τα πράγματα στο Μετροπολιτάνο φάνηκε από πολύ νωρίς ότι δεν θα πάνε καθόλου καλά! Στο έκτο μόλις λεπτό, ο Έρικ Γκαρθία γύρισε την μπάλα στον Ζοάν Γκαρθία και εκείνος έχασε το κοντρόλ, με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει τη γραμμή και να διαμορφώσει το 1-0 για την Ατλέτικο Μαδρίτης! Στο δε 14', ήρθε και το 2-0 από τον Γκριεζμάν, με τους Καταλανούς να βρίσκονται από το πρώτο τέταρτο στα σκοινιά...