Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα: Γκάφα ο Ζοάν Γκαρθία, αυτογκόλ ο Έρικ Γκαρθία
Λένε ότι η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί και στην περίπωση της Μπαρτσελόνα, τα πράγματα στο Μετροπολιτάνο φάνηκε από πολύ νωρίς ότι δεν θα πάνε καθόλου καλά! Στο έκτο μόλις λεπτό, ο Έρικ Γκαρθία γύρισε την μπάλα στον Ζοάν Γκαρθία και εκείνος έχασε το κοντρόλ, με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει τη γραμμή και να διαμορφώσει το 1-0 για την Ατλέτικο Μαδρίτης! Στο δε 14', ήρθε και το 2-0 από τον Γκριεζμάν, με τους Καταλανούς να βρίσκονται από το πρώτο τέταρτο στα σκοινιά...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.