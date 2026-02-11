Elite League: Επέστρεψε από το -20 ο Πανερυθραϊκός, έφτασε τις έξι σερί νίκες ο Παπάγου
Τέσσερα παιχνίδια περιλάμβανε το πρόγραμμα της Τετάρτης (11/2) για την 21η αγωνιστική της Elite League. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει με 20 πόντους (63-43) στις αρχές της τρίτης περιόδου, ο Πανερυθραϊκός έκανε την ανατροπή στην έδρα του Λαυρίου, επικρατώντας με 100-98 και φτάνοντας τις εννέα νίκες.
Η ΑΓΕΧ πέτυχε την τρίτη σερί νίκη της, αφού επιβλήθηκε 87-79 της Μεγαρίδας και ανέβηκε στο 13-7. Οι Σοφάδες πανηγύρισαν πολύτιμη νίκη, την τρίτη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, επικρατώντας 75-58 των Μαχητών Πειραματικού στα Πεύκα ενώ ο Παπάγου διεύρυνε το αήττητο σερί του στα έξι παιχνίδια, επικρατώντας 89-79 της Νίκης Βόλου.
Αποτελέσματα-21η αγωνιστική
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου
- ΑΓΕΧ-ΝΕ Μεγαρίδος 87-79
- Λαύριο Boderm-Πανερυθραϊκός 98-100
- Μαχητές Πειραματικό-Σοφάδες 58-75
- Evertech Παπάγου-Νίκη Βόλου 89-79
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου
- 17:00 Πρωτέας Βούλας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Vikos Φalcons-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Αιγάλεω-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Δάφνη
Κατάταξη
- Vikos Φalcons 15-4
- Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 15-3
- ΑΓΕΧ 13-7
- Πρωτέας Βούλας 13-6
- Evertech Παπάγου 12-8
- ΝΕ Μεγαρίδος 12-8
- Λαύριο Boderm 11-9
- Πανερυθραϊκός 9-10
- Ψυχικό 10-8
- Μαχητές Πειραματικό 7-13
- Δάφνη 7-12
- Κόροιβος Αμαλιάδας 8-10
- Σοφάδες 5-15
- Νίκη Βόλου 4-14
- Αιγάλεω 3-16
- Α.Ο. Τρίκαλα -
Τα φύλλα αγώνα
Λαύριο-Πανερυθραϊκός 98-100
Διαιτητές: Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος-Ραπτογιάννης (Ζώης)
Δεκάλεπτα: 29-19, 61-43, 78-75, 98-100
Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 13 (1), Σιγάλας 10 (2), Προίσκος 15 (2), Δήμος 2, Γεωργάς, Τόλιας 19 (2), Καματερός 9 (1), Καλόγηρος, Λεφιού 23 (4), Μουτάφης 2
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 13, Σκόρδος 12 (2), Δημητρακόπουλος 5 (1), Καμάρας 22 (5), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 30 (2), Δομπρογιάννης 3, Καραΐσκος, Σταματογιάννης, Τσαφαράς, Ιωαννίδης 15 (3)
ΑΓΕΧ-ΝΕ Μεγαρίδος 87-79
Διαιτητές: Θεονάς-Ζιώγας-Αργυρούδης (Νιγιάννης)
Δεκάλεπτα: 13-13, 24-38, 54-57, 87-79
ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 13 (1), Παπαρέγκας 9 (1), Μελισσαράτος 5, Γερομιχαλός 29 (5), Μιχαήλ, Χάμιλτον 2, Νέσης 3 (1), Μητσιμπόνας, Κανονίδης 18 (4), Σάμαρτζιτς 8 (1), Ζερβός
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας, Δενδρινός 20 (2), Γκρέκας 3 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 16 (2), Πόζογλου 8 (2), Καλιανιώτης 15, Κολοφώτης 4, Ροζάκης 2, Πέργουλης 11 (1)
Μαχητές Πειραματικό-Σοφάδες 58-75
Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Ευφραιμίδης-Ταρενίδης (Πανταζής)
Δεκάλεπτα: 11-16, 26-44, 43-60, 58-75
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Κωνσταντινίδης 15 (2), Μπανκς 13 (2), Πουρλίδας, Κατσαμούρης, Νώτης 17, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 8, Καλαϊτζίδης 2, Ντούμπαρ 3, Κομνιανίδης
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος, Μπόθγουελ 14, Χατζής 11, Τουλούπης, Πασαγιάννης, Χαντζής 15 (1), Καπετάκης 19 (1), Επαμεινώνδας, Ευσταθιάδης 9 (1), Μπουντούρης 5 (1), Σπρίντζιος, Καμπερίδης 2
Evertech Παπάγου-Νίκη Βόλου 89-79
Διαιτητές: Καρπάνος-Λιότσιος-Καραπαπάς (Φλώρος)
Δεκάλεπτα: 26-22, 42-34, 62-53, 89-79
Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 7 (1), Άντερτον 12 (1), Μερμίγκης 7 (1), Δενδρινός 8 (2), Μαλέλης 8, Σκούρτης 2, Ντιμανότσι 16, Καραμαλέγκος 21 (1), Χουγκάζ 8 (2)
Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 3, Τζόνσον 25 (1), Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 11 (2), Φιλοξενίδης 7 (1), Βλαχογιάννης 15, Μπακέας 8 (1), Νίκολης 2, Τσουμάνης 8
Η επόμενη αγωνιστική (22η, 14-16/2)
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
- 17:00 Σοφάδες-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
- 17:00 Δάφνη-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
- 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
- 18:30 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος
