Τσάμης: Οδεύει προς Δόξα Λευκάδας
Η Μύκονος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Τσάμη, αφού τελείωσε ο δανεισμός του από τον Προμηθέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο παίκτης οδεύει προς τη Δόξα Λευκάδας, αυτή τη φορά όμως σαν μεταγραφή και όχι με τη μορφή δανεισμού.
- Πρόστιμο και 20% λιγότεροι φίλαθλοι στον Ερ.Αστέρα, απορρίφθηκε η ένσταση της Ζάλγκιρις
- «Μπλεγμένος στο σκάνδαλο του κυκλώματος για παράνομο στοιχηματισμό ο Μπλέικνι της Χάποελ»
- Ο Γιάννης Κτιστάκης σε ενδιαφέρουσα διαδικτυακή εισήγηση στο μάθημα του Γιώργου Κετσελίδη
Ο Τσάμης την τρέχουσα σεζόν με τη φανέλα της Μυκόνου, αγωνίστηκε μόλις σε μία αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.
Στην ομάδα της Λευκάδας, θα έχει την ευκαιρία να βρει χρόνο συμμετοχής, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του τη φετινή χρονιά.
Το σύνολο του Τερζή, βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 12 νίκες και τρεις ήττες και είναι από τα φαβορί, για την άνοδο στη Stoiximan GBL.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.