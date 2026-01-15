Προς ομάδα της Elite League, οδεύει ο Παναγιώτης Τσάμης μετά την ολοκήρωση του δανεισμού του, από τον Προμηθέα στη Μύκονο.

Η Μύκονος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Τσάμη, αφού τελείωσε ο δανεισμός του από τον Προμηθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο παίκτης οδεύει προς τη Δόξα Λευκάδας, αυτή τη φορά όμως σαν μεταγραφή και όχι με τη μορφή δανεισμού.

Ο Τσάμης την τρέχουσα σεζόν με τη φανέλα της Μυκόνου, αγωνίστηκε μόλις σε μία αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στην ομάδα της Λευκάδας, θα έχει την ευκαιρία να βρει χρόνο συμμετοχής, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του τη φετινή χρονιά.

Το σύνολο του Τερζή, βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 12 νίκες και τρεις ήττες και είναι από τα φαβορί, για την άνοδο στη Stoiximan GBL.

