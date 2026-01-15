Ο Γιάννης Κτιστάκης σε ενδιαφέρουσα διαδικτυακή εισήγηση στο μάθημα του Γιώργου Κετσελίδη

Μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή εισήγηση με θέμα Advanced Analytics στην After Game Analysis ο Γιάννης Κτιστάκης στο πλαίσιο του μαθήματος του Γιώργου Κετσελίδη.

Ο Coach Γιάννης Κτιστάκης πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης 15/01 μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικτυακή εισήγηση με θέμα Advanced Analytics στην After Game Analysis, στο πλαίσιο του μαθήματος του Γιώργου Κετσελίδη για τους σπουδαστές του Institute of Sports Analysis (INSA).

Η παρουσίαση εστίασε στη σημειολογία και στη σωστή αξιοποίηση των advanced metrics ως εργαλείου ανάλυσης μετά τον αγώνα ή ακόμη και για το χτίσιμο μιας καινούργιας ομάδας. Απώτερος σκοπός της χρήσης των metrics είναι η βελτίωση της μεθοδολογίας προετοιμασίας αλλά και της λήψης αποφάσεων ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων της εκάστοτε ομάδας. Ο coach τόνισε ότι η ανάλυση δεδομένων δεν αντικαθιστά το «μάτι» και την εμπειρία του αναλυτή/προπονητή, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη στρατηγική και την αθλητική απόδοση.

Η ομιλία χαρακτηρίστηκε από σαφήνεια, παραδείγματα εφαρμογής και έμφαση στο πώς τα data & analytics μπορούν να μετατραπούν από στατιστική πληροφορία σε πρακτικό εργαλείο βελτίωσης, τόσο στο επίπεδο της ομάδας, όσο και της ατομικής απόδοσης.