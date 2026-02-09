Η Δόξα Λευκάδας ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι κορυφής της Elite League, επικρατώντας του Βίκου εντός έδρας με 88-81.

Η 20η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώθηκε και η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA επικράτησε των Vikos Φalcons με 88-81 στο ντέρμπι κορυφής.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 67-50 με 3:13 να απομένουν στο τρίτο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στους τέσσερις στο φινάλε (82-78), ωστόσο δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Οι δύο ομάδες έχουν πλέον από 15 νίκες, ωστόσο οι Ηπειρώτες έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο από τους Επτανήσιους.

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA–Vikos Φalcons 88-81

Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Χατζημπαλίδης-Τοπαλίδης (Καρατσάλος)

Δεκάλεπτα: 25-20, 49-38, 67-58, 88-81

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Ρόμπινσον 32 (3), Άλεν 13 (3), Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 13 (3), Χατζηνικόλας 10 (2), Σταυρακούκας 11 (2), Τσάμης 4, Φύτρος 5, Βισνιέφσκι

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 25 (6), Γεωργίου 8 (1), Άντερσον 16 (3), Γράβας 6 (1), Διαμαντάκος 8, Καμπερίδης 3, Αρνόκουρος 2, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 13 (2)

Αναλυτικά η 20η αγωνιστική:

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Νίκη Βόλου-Αιγάλεω 70-71

Κόροιβος Αμαλιάδας-Πρωτέας Βούλας 82-83

Λαύριο Boderm-Μαχητές Πειραματικό 88-75

ΝΕ Μεγαρίδος-Σοφάδες 90-89

Πανερυθραϊκός-Evertech Παπάγου 72-77

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Δάφνη-ΑΓΕX 72-94

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Vikos Φalcons 88-81

Ρεπό: Ψυχικό

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

# Ομάδα Βαθ Αγ Ν/Η Μηδ Διαφ 1 ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 34 19 15-4 0 223 2 ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 33 18 15-3 0 107 3 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 32 19 13-6 0 110 4 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 31 19 12-7 0 80 5 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 31 19 12-7 0 143 6 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 30 19 11-8 0 44 7 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ KAE 30 19 11-8 0 91 8 ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 28 18 10-8 0 24 9 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 26 19 7-12 0 -123 10 ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 26 19 7-12 0 -159 11 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ 26 18 8-10 0 -23 12 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 26 18 8-10 0 37 13 ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 23 19 4-15 0 -132 14 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 22 18 4-14 0 -133 15 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ 22 19 3-16 0 -289 16 Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0 0-0 0 0

Η επόμενη αγωνιστική (21η, 11-12/2)

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΓΕΧ-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:30 Μαχητές Πειραματικό-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

17:00 Πρωτέας Βούλας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Vikos Φalcons-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Δάφνη